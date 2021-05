YFSF απόψε με άρωμα Eurovision

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

To YFSF έρχεται τηνστις 21:00 με μία εντυπωσιακή βραδιά Eurovision. Ο μακροβιότερος διαγωνισμός τραγουδιού επιστρέφει στη σκηνή του Your Face Sounds Familiar με πολλές εκπλήξεις, ξεχωριστούς καλεσμένους και πολύ δυνατές συμμετοχές.Αυτή την Κυριακή, η μοναδικήυποδέχεται την αγαπημένη της κριτική επιτροπή, τουςαλλά και έναν επιπλέον κριτή, τον συνθέτη, ο οποίος έχει γράψει ιστορία στη Eurovision και το όνομά του είναι συνυφασμένο με τον θεσμό.Στη σκηνή του YFSF και η, η φετινή εκπρόσωπος της Ελλάδας στον 65ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, η οποία λίγο πριν ταξιδέψει στην Ολλανδία και το Ρότερνταμ, κάνει μια στάση στο απόλυτο σόου μεταμφιέσεων για να τραγουδήσει το «Last Dance», σε μία ballad διασκευή. Τη συνοδεύει στο πιάνο ο Δημήτρης Κοντόπουλος, που είναι ο δημιουργός του τραγουδιού, μαζί με τους Arcade και τη Sharon Vaughn. Creative Director για την οπτικοποίηση της εμφάνισης του τραγουδιού στη Eurovision είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός.Θανάσης Αλευράς – Ελένη Φουρέιρα (Dancing Lasha Tumbai – Switch Song) – ΙΣΡΑΗΛ (2019)Κρατερός Κατσούλης – Brotherhood Of Man (Save Your Kisses For Me) – ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (1976)Λευτέρης Ελευθερίου – Stereo Mike (Watch My Dance) – ΕΛΛΑΔΑ (2011)Ησαΐας Ματιάμπα – Σοφία Βόσσου (Άνοιξη) – ΕΛΛΑΔΑ (1991)Ίαν Στρατής – Mans Zelmerlow (Heroes) – ΣΟΥΗΔΙΑ (2015)Μπέττυ Μαγγίρα – Τάμτα (Replay) – ΚΥΠΡΟΣ (2019)Ματθίλδη Μαγγίρα – Izhar Cohen (Abanibi) – ΙΣΡΑΗΛ (1978)Κατερίνα Στικούδη – Hadise (Dum Tek Tek) – ΤΟΥΡΚΙΑ (2009)Τάνια Μπρεάζου – Mahmood (Soldi) – ΙΤΑΛΙΑ (2019)Guest εμφανίσεις: Λούκας Γιόρκας, Πασχάλης ΤσαρούχαςΌπως πάντα, έτσι και φέτος τοέχει φιλανθρωπικό σκοπό, και ο νικητής κάθε επεισοδίου προσφέρει χρήματα στο Ίδρυμα ή το Σωματείο της επιλογής του.