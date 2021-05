Η Ανθή Σαλαγκούδη μας συστήνει τη μαμά της - Φωτογραφίες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

τους τελευταίους μήνες βρέθηκε στην επικαιρότητα εξαιτίας της συμμετοχής της στο Survivor. H δημοσιογράφος μπήκε στο ριάλιτι επιβίωσης, γεύτηκε την εμπειρία και επέστρεψε στις βάσεις της και την οικογένειά της.Η ίδια είναι πολύ δεμένη με τους γονείς της τους οποίους έχει αναφέρει πολλές φορές σε συνεντεύξεις. Μπορεί ο πατέρας της να είναι γνωστός καθώς είναι πολιτικός αλλά η μητέρα της Χριστίνα όχι.Έτσι λοιπόν η Ανθή μέσα από φωτογραφίες της στοσύστησε τη μαμά τους στους χιλιάδες followers της και τα κολακευτικά σχόλια για την ομοιότητά τους έπεσαν βροχή.Μαμά και κόρη ποζάρουν χαμογελαστές στο φακό, έχοντας στο πλευρό τους τον πολυαγαπημένο τετράποδο σκύλο τους. «Home is where the fam is! Χρόνια πολλά από μένα, τη συμμαθήτρια μου και το Ruben», έγραψε η