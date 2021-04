House of Fame: Φωτιά στα κόκκινα η Καίτη Γαρμπή

Τα αθλητικά ρούχα και παπούτσια ήταν, είναι και θα είναι τα must have της Άνοιξης. Φέτος ο απόλυτος προορισμός για τις γιορτινές μας αγορές διαθέτει τα αγαπημένα μας brands σε μοναδικές προσφορές.





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Εντυπωσιακή εμφάνιση στα κόκκινα έκανε ηστο House of Fame, στο οποίο μάλιστα είναι guest και θα τραγουδήσει οΗ καταξιωμένη τραγουδίστρια φόρεσε ένα εντυπωσιακό κουστούμι Nash by Natasa Avloniti, συνδυασμένο με κοσμήματα Kessaris και γόβες Casadei. Το styling έκανε ο, το υπέροχο χτένισμα ο Βασίλης Μπουλούμπασης και το make up ηΜάλιστα ηπαίνεψε την εμφάνιση τηςστην έναρξη του live, λέγοντας πως είναι πανέμορφη και «φωτιά στα κόκκινα», με τονπου φορούσε total black, να προσθέτει χαριτολογώντας «κι εγώ ο πυροσβέστης».