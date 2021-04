Steve Miller Band: Σύντομα θα κυκλοφορήσει το νέο live album τους - Πάρτε μία πρόγευση

Τα αθλητικά ρούχα και παπούτσια ήταν, είναι και θα είναι τα must have της Άνοιξης. Φέτος ο απόλυτος προορισμός για τις γιορτινές μας αγορές διαθέτει τα αγαπημένα μας brands σε μοναδικές προσφορές.

Το άλμπουμ θα κυκλοφορήσει μαζί με ένα picture disc του «The Man Who Sold the World» - Οι προπαραγγελίες είναι ήδη ανοιχτές





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στις 14 Μαΐου κυκλοφορεί το live άλμπουμ «» και, ως πρόγευση, το συγκρότημα έδωσε στη δημοσιότητα μια εκδοχή του «».: «Αυτό το show του Αυγούστου του 1977 στο Cap Center του Landover στο Μέριλαντ, έχει την μπάντα ακριβώς στο κορυφαίο σημείο της μετά το "The Joker·" και ανάμεσα στο "Fly Like an Eagle" και το "Book of Dreams", μια σειρά επιτυχιών... Αποφασίσαμε να το πούμε Breaking Ground επειδή αυτό ακριβώς κάναμε».Στην όλο ενέργεια και ραφιναρισμένη ερμηνεία του «Shu Ba Da Du Ma Ma Ma Ma», που έδωσαν στη δημοσιότητα οιείναι κουτσουρεμένη η αρχική εκδοχή του τραγουδιού το οποίο περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Joker του 1973.: «Ήταν στο τέλειο σταυροδρόμι ψυχεδελικού ζήλου και prog pop τεχνουργίας ενώ παρέμεναν πιστοί στην πρώτη αγάπη του Miller, τα μπλουζ».Επιπροσθέτως, μέσω του «Coda Collection» streaming του Amazon Prime Video, θα μεταδοθεί το βίντεο ολόκληρης της συναυλίας του Αυγούστου του 1977.Πηγή: