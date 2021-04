Το σοκ και η αμηχανία της Μπεκατώρου όταν την ρώτησε ο Αρναούτογλου για το συμβόλαιό της

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στην εκπομπή του φίλου και πρώην συνεργάτη της βρέθηκε καλεσμένη ηΗ παρουσιάστρια ανάμεσα σε όλα τα άλλα μίλησε για το καθημερινό τηλεπαιχνίδι «Still Standing» ενώ δεν έκρυψε την αμηχανία της στην ερώτηση που δέχθηκε από τον παρουσιαστή για το συμβόλαιο της!«Μια χαρά σε βλέπω… Κούκλα σε βλέπω… Τελειώνει και το συμβόλαιο», υπογράμμισε με νόημα ο«Τι έπαθες; Σοκ; Σοκαρίστηκε η Μαρία Μπεκατώρου στην ερώτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου για το τι συμβαίνει με το συμβόλαιο της».Με τη σειρά της, ηανέφερε χαρακτηριστικά πως; «πολύ ωραία χρονιά, φανταστική χρονιά με το Still Standing μου νομίζω να έκανε τον κύκλο του. Απλά, ουσιαστικά, βάζω ένα ερωτηματικό σε αυτό γιατί δεν έχω ακόμα επίσημη ανακοίνωση από το κανάλι ότι ολοκληρώνεται. Έτσι νιώθω όμως».«Θα ήθελα να παραμείνω στον ΑΝΤ1. Θέλω να είμαι κάπου που να νιώθω ότι με αγαπούν και με φροντίζουν. Αυτό είναι θέμα ασφάλειας, θέμα χαρακτήρα» συμπλήρωσε, στη συνέχεια της συνέντευξης, η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1.πρόσθεσε πως «η επιθυμία μου είναι να είσαι εδώ και τα επόμενα χρόνια και να είμαστε παρέα στο κανάλι».«Ήταν φανταστική χρονιά με το Still Standing, νομίζω έκανε τον κύκλο του. Βάζω ερωτηματικό γιατί δεν έχω επίσημη ανακοίνωση αλλά αυτό νιώθω. Θα το συνέχιζα με κάποιες συνθήκες. Να είναι λίγο προστατευμένο. Να βάζαμε νέες κατηγορίες, να το δουλεύαμε πιο πολύ. Επειδή το πήρα στα χέρια μου πολύ δειλά, το φοβόμουν πολύ και κάπως έγινε και το φέραμε στα μέτρα μου και τώρα είναι γραμμένο με χρυσά γράμματα στο βιογραφικό μου», είπε αρχικά και αναφέρθηκε στο YFSF:«Το αγαπώ πολύ. Επειδή φέτος υπάρχει αυτή η εκδοχή, που είναι μια all star εκδοχή, η δουλειά είναι τρομερή και όλοι το κάνουμε με πάρα πολύ αγάπη και είμαι περήφανη που το κάνω και είμαι μέρος του προγράμματος. Όποιος μιλάει για τηλεόραση και σόου πρέπει να μιλάει και γι αυτό».Η Μαρία είναι 8 χρόνια στο ΑΝΤ1 και μίλησε για το συμβόλαιό της«Δεν θα ήθελα να κάνω πρωινό. Το έκανα σαββατοκύριακο. Το περιεχόμενο είναι πολύ κοντά. Πέρασα φανταστικά αλλά δεν μπορώ. Θέλω χαρά. Σκέφτομαι πολύ το επόμενό μου βήμα. Είναι κομβικό το σημείο αυτό. Η μόνη μου λέξη είναι ψυχαγωγία και χαρά. Στο ΤΗΛΕΑΣΤΥ έχω κάνει πρωινό αλλά ήταν αλλιώς τα πράγματα».«Τρελαινόμουν, το περίμενα πώς και πώς».«Είμαι ευκολόπιστη. Έχω πονηρευτεί, αν δεν το είχα κάνει θα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Έχω πάρει μαθήματα αλλά δεν μπορώ να τα κάνω πράξη. Σκέφτομαι κάποιες φορές όλα αυτά που έχουν γίνει, βλέπω τις Κυριακές το YFSF και κλαίω, συγκινούμαι. Αυτό το σόου είναι ένα μεγάλο κομμάτι της τηλεοπτικής μου πορείας. Τώρα που είμαι σε αυτό το κομβικό σημείο προσπαθώ να τα δω πιο ώριμα και προσγειωμένα τα πράγματα, και να μην πετάω στα σύννεφα».