Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Πήγε με το αγόρι της στο Κάιρο (και δεν πα να λέτε)

Καθισμένη, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα με ένα μπούστο που ασφυκτιά κυριολεκτικά μέσα σε αυτό, ηποζάρει έχοντας υιοθετήσει το στύλ «είμαι μοιραία γυναίκα και πρέπει να το δείτε κι εσείς».Στα συν του dress code τα 10ποντα πέδιλα και τοπου κοσμεί τον αριστερό καρπό μιας τηλεοπτικής barbie, που επιμένει να πείσει ακόμη το τηλεοπτικό κοινό, ότι πρέπει να υφίσταται στην μικρή οθόνη.Προς το παρόν εξακολουθεί να κάνει αναρτήσεις από το Κάιρο της Αιγύπτου και την σουίτα τωντο βράδυ στο, όπου κατέλυσε. Λες και δεν είδαμε τόσες μέρες τα πεπραγμένα της από την Αίγυπτο, όπου ταξίδεψε με τον τελευταίο της σύντροφο, επιχειρηματίαΟυδόλως την απασχόλησαν τα επικριτικά σχόλια για την επίδειξη μιας πολυτέλειας με την οποία είναι άρρηκτα συνυφασμένη ηόπως την λένε φίλοι της-βασίλισσα από τη Ρόδο πάντως πρώτη φορά μας προέκυψε-εδώ και χρόνια.Για την ακρίβεια, από τότε που εμφανίστηκε στον Alpha ως παρουσιάστρια και alter ego του Δημήτρη Κοντομηνά, o οποίος έκανε τα πάντα για να την βοηθήσει. Μόνο που η Ντίνα δεν τα έπαιρνε και πολύ όπως έδειξαν οι τηλεθεάσεις όλων των αλήστου μνήμης εκπομπών της, με την ίδια πρώτο βιολί μεν, παράφωνο δε, ειδικά όταν προσπαθούσε να δείξει «διαβασμένη».Μέχρι τοστέριωσε τελικά στο κανάλι η πλήθωρική παρουσιάστρια που τα επόμενα χρόνια προσπάθησε να βρει μια σταθερή τηλεοπτική στέγη, χωρίς να το καταφέρει.Οείναι ο άνθρωπος που κέρδισε την καρδιά της τους τελευταίους μήνες και η σχέση τους διανύει την καλύτερη περίοδο, όπως δείχνουν και οι φωτό από την Αίγυπτο.Οι συγκεκριμένες που ξεσήκωσαν έντονες αντιδράσεις οι οποίες ουδόλως απασχόλησαν την Queen Dina, η οποία δείχνει πολύ ευτυχισμένη δίπλα στον γνωστό επιχειρηματία.Αυτόν που φέρεται να πείστηκε από την καλή του όταν η σχέση τους βρισκόταν στο στάδιο του φλερτ, ότι ποτέ δεν είχε τίποτε παραπάνω από μια τρυφερή φιλική σχέση με τον πρώην ιδιοκτήτη του Alpha. Πολλοί θυμήθηκαν αίφνης την ίδια ιστορία με τον πρώην της Σπυροπούλου Γιώργο Κοτσοβό σε μια περιπετειώδη όπως εξελίχθηκε σχέση. Ήτανόταν έγινε γνωστό στο πανελλήνιο ότι η ξανθιά παρουσιάστρια είναι ερωτευμένη με τον νεαρό επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών και του real estate.Η απόδειξη της νέας της σχέσης έρχεται με ένα φωτογραφικό μπαράζ, όταν εμφανίζεται μαζί του σε μουσική σκηνή της Αθήνας, να τον κοιτάει στα μάτια, να βγάζουν selfies και γενικά να περνάνε καλά., που απολαμβάνει ρομαντικές εξόδους, όμως στα τέλη Μαΐου, έρχεται ο αναπάντεχος για πολλούς χωρισμός.Ένας χωρισμός που είχε αρκετό παρασκήνιο, όπως και η επανασύνδεση του ζευγαριού τον Ιούλιο, που έγινε γνωστή μέσω σελίδας που διατηρεί στα social media ο νεαρός επιχειρηματίας. Η πιο juicy λεπτομέρεια έγκειται στον χωρισμό και σε ένα τηλεφώνημα που φέρεται να έκανε μετά από παρότρυνση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου ο Δημήτρης Κοντομηνάς.Άνθρωποι που έζησαν πολύ καλά την ιστορία λένε ότι ο χωρισμός του Μαϊου ήρθε όταν οάρχισε να ακούει πολλά και διάφορα για την σχέση της παρουσιάστριας με τον ισχυρό άνδρα του Alpha.Παρόλο που η ίδια του έλεγε να μην ακούει αυτά που κυκλοφορούν και όσα είχαν γραφτεί για την τρυφερή της σχέση με τον κ. Κοντομηνά, οι φωτογραφίες που την έδειχναν να. Τελικά ο Κοτσοβός δεν πείστηκε, η επανασύνδεση δεν κράτησε πολύ και η Σπυροπούλου άρχισε να αναζητάει τον άνθρωπο που θα την έκανε ευτυχισμένη.Πριν τον βρεί είχαμε και το περίφημο επεισόδιο στην, όπου έγινε έξαλλη με τον πρώην της επειδή μίλαγε με μια κοπέλα από την παρέα και του έσκισε την μπλούζα, προκαλώντας μόνο αρνητικές εντυπώσεις.Παρότι από το 2017 και για μεγάλο διάστημα έμεινε εκτός τηλεόρασης, η Κωσταντίνα Σπυροπούλου κατάφερνε με τον ένα η τον άλλο τρόπο να μην χάνεται από την επικαιρότητα.Μέχρι και φήμες για ειδύλλιο με τον τότε πρόσφατα χωρισμένοάφησε να αιωρούνται στην στρατόσφαιρα της αδηφάγας showbiz, κάνοντας έξαλλο τον Τούρκο παραγωγό, που βρισκόταν στην διαδικασία του διαζυγίου του.Ακολούθησε οπριν από δύο χρόνια, που παραλίγο να «μπλέξει» για τα καλά, όταν βγήκε δυο-τρεις φορές μαζί της και είδε βίντεο με τους εναγκαλισμούς τους να παίζει στην τηλεόραση.Τότε το στενό περιβάλλον του επιχιειρηματία μάλλον δεν υποδέχτηκε με ενθουσιασμό την χαριτόβρυτο νεαρά με το έντονο παρελθόν, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.Ουκ ολίγοι φίλοι του μάλιστα επέμεναν ότι από την στιγμή που έμαθε για το βίντεο άρχισε να «χτυπάει» το κεφάλι του στα διάσημα έπιπλα από το Interni που έχουν διακοσμήσει την κατοικία του.Ακολούθησαν τα lifestyle εβδομαδιαία περιοδικά να δώσουν τη δεύτερη version της σχέσης με καθαρές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν σε στιγμές πάθους και κάπως έτσι η Κωσταντίνα έγινε ξανά talk of the town για λίγο, πριν ο Φίλιππος Βαρβέρης τελιώσει αθόρυβα αυτό που η ίδια νόμιζε ως σχέση μέσα σε λίγες ημέρες.Τώρα όμως όπως όλα δείχνουνλίγες εβδομάδες πριν το τηλεοπτικό της come back στον ρόλο της παρουσιάστριας τουΈνας ρόλος που δόθηκε σε μια barbie που επιμένει να πιστεύει ότι το έχει, παρά τις αρνητικές κριτικές για τα εως τώρα πεπραγμένα της στην μικρή οθόνη, αφού όπως λένε πολλοί άμα έχεις τον ανθρωποδιώκτη, τίποτε δεν μπορεί να το αλλάξει.