Όσκαρ 2021 - Υποψηφιότητες: Δείτε ποιοι διεκδικούν το χρυσό αγαλματίδιο

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε τις τελικές υποψηφιότητες για τα Βραβεία Όσκαρ 2021 με την τελετή απονομής της υψηλότερης διάκρισης στη βιομηχανία του κινηματογράφου, να διεξάγεται στις 25 Απριλίου του 2021.H ταινίατουκατάφερε να αποσπάσει 10 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας.Έξι ακόμα ταινίες ξεχώρισαν αποσπώντας έξι υποψηφιότητες η καθεμία. Πρόκειται για τις:Όλες οι παραπάνω ταινίες είναι υποψήφιες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας παρέα με τοένα ιδιαίτερο φεμινιστικό θρίλερ εκδίκησης που απέσπασε πέντε υποψηφιότητες.Ανάμεσα στους υποψήφιους συναντάμε και δύο Έλληνες. Οείναι υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας για τη δουλειά του στη(The Trial of the Chicago 7) ενώ οείναι υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ στοτου Φλόριαν Ζέλερ.Για πρώτη φορά, η Ακαδημία ψήφισε δύο γυναίκες για την καλύτερη σκηνοθεσία, αναγνωρίζοντας τηνγια το έργο της στοκαι τηνγια τοNomadlandΗ Δίκη των 7 του ΣικάγουMankMinariPromising Young WomanThe FatherSound of MetalJudas and the Black MessiahChloé Zhao – NomadlandDavid Fincher – MankAaron Sorkin – The Trial of the Chicago 7Emerald Fennell – Promising Young WomanThomas Vinterberg – Another RoundChadwick Boseman – ‘Ma Rainey’s Black Bottom’Anthony Hopkins – ‘The Father’Riz Ahmed – ‘Sound of Metal’Gary Oldman – ‘Mank’Steven Yeun – ‘Minari’Carey Mulligan – Promising Young WomanFrances McDormand – NomadlandViola Davis – Ma Rainey’s Black BottomAndra Day – United States vs Billie HollidayVanessa Kirby – Pieces of a WomanDaniel Kaluuya & LaKeith Stanfield – Judas And The Black MessiahSacha Baron Cohen – The Trial of The Chicago 7Leslie Odom Jr. – One Night In MiamiPaul Raci – Sound of MetalGlenn Close – Hillbilly ElegyYuh Jung-Youn – MinariAmanda Seyfried – MankMaria Bakalova – Borat Subsequent MoviefilmOlivia Coleman – The Father– Borat Subsequent Moviefilm– The Father– Nomadland– One Night in Miami– The White Tiger– Sound of Metal– Soul– Mank– Greyhound– News of the World– Ma Rainey’s Black Bottom– Mank– Emma– Mulan– Pinochico– Mank– Ma Rainey’s Black Bottom– Pinocchio– Emma– Hillbilly Elegy– Soul– Wolfwalkers– Over The Moon– Onward– A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon– Time– Crip Camp– My Octopus Teacher– Collective– The Mole Agent– Another Round– Better Days– Collective– The Man Who Sold His Skins– Quo Vadis, Aida?– A Concerto Is a Conversation– A Love Song for Latasha– Colette– Hunger World– Do Not Split– Two Distant Strangers– Feeling Through– The Letter Room– White Eyes– The Present– If Anything Happens I Love You– Burrow– Yes-People– Opera– Genius LociΗ Ακαδημία επέτρεψε και σε ταινίες που δεν έκαναν πρεμιέρα σε κάποια κινηματογραφική αίθουσα να βάλουν υποψηφιότητα για τα φετινάκαι, έτσι, το ποιες ταινίες θα δούμε υποψήφιες και πώς θα μοιραστούν οι υποψηφιότητες παραμένει ένα μυστήριο.Μερικές ταινίες, ωστόσο, έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν από τα βραβεία που, συνήθως, προβλέπουν υποψηφιότητες και νικητές για τα Όσκαρ. Ανάμεσά τους τακαιΤασε σκηνοθεσία του, η ταινία που εκπροσώπησε την Ελλάδα στις διαδικασίες της φετινής διοργάνωσης, δυστυχώς δεν βρίσκεται στην λίστα με τις 15 ταινίες που προκρίθηκαν για το επόμενο στάδιο.