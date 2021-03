στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ

Αυτή η δέσμευση του Guerlain απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος, μάς έφερε κοντά και το «Women for Bees» είναι μια υπέροχη προέκταση της συνεργασίας μας» ανέφερε η Αντζελίνα Τζολί στο bazaar.com.

«Όταν οι γυναίκες αποκτούν δεξιότητες και γνώσεις, το ένστικτό τους είναι να βοηθήσουν στην ενίσχυση των άλλων. Είμαι ενθουσιασμένη που θα συναντήσω τις γυναίκες απ’ όλο τον κόσμο που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Ανυπομονώ να τις γνωρίσω και να μάθω για τον πολιτισμό και το περιβάλλον τους και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι μέλισσες σε αυτό. Ελπίζω ότι η εκπαίδευση θα ενισχύσει τη ανεξαρτησία, τα εισοδήματα και τις κοινότητές τους» υπογράμμισε η ηθοποιός.





Καθόλου εντύπωση δε μάς κάνει η νέα δράση της Angelina Jolie και η συμμετοχή της στο project υπέρ της διάσωσης των μελισσών και τη μείωση του ποσοστού θνησιμότητας τους. Η ηθοποιός, που είναι γνωστή για το υποκριτικό της ταλέντο και την ξεχωριστή ομορφιά της, αποτελεί πλέον -και όχι αδίκως- σύμβολο ανθρωπισμού. Έχει επιβεβαιώσει ουκ ολίγες φορές τη δέσμευση της απέναντι στους πρόσφυγες όλου του κόσμου και έχει δηλώσει κατά λέξη: "Θα είμαι δίπλα σας για μία ζωή."Πέρα από τις παγκόσμιο φιλανθρωπικό έργο, που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας και τη συμμετοχή της σε πολλές αποστολές του ΟΗΕ ανά τον κόσμο, αυτή τη φορά αποφασίζει να δοκιμαστεί και σε ένα νέο εγχείρημα. Ως γνωστόν, η Angelina είναι ακτιβίστρια, η οποία αγωνίζεται γα την ισότητα των γυναικών, την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, καθώς και την εξάλειψη των αδικιών απέναντι τους. Τώρα, λοιπόν, αναλαμβάνει ένα νέο ρόλο και ανακηρύσσεται "Ανάδοχος" του προγράμματος "Γυναίκες για τις Μέλισσες" (Women for Bees) που είχε ήδη σχεδιάσει το 2020 ο γαλλικός οίκος πολυτελών ειδών Guerlain σε συνεργασία με την Unesco. Ο Guerlain, μάλιστα, είναι μακροχρόνιος υποστηρικτής της διατήρησης των μελισσών και φέρει το έντομο στο λογότυπο του.Η συνεργασία του Guerlain με την Angelina Jolie ξεκίνησε το 2015, όταν εκείνη σκηνοθετούσε την ταινία της "First They Killed My Father" και συνεχίστηκε αργότερα, το 2017, αφού ανακοίνωσε ότι η γνωστή ηθοποιός θα αποτελέσει το πρόσωπο της καμπάνιας του για το άρωμα "Mon Guerlain" Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει γυναίκες μελισσοκόμους από ολόκληρο τον κόσμο προκειμένου να έχουν τα εφόδια να εξελιχθούν σε επιχειρηματίες. Οι ενδιαφερόμενες, που θα συμμετάσχουν, θα εκπαιδευτούν στη σωστή λειτουργία των δικών τους μελισσοκομείων, στη διατήρηση αποικιών μελισσών, καθώς και σε άλλα μέτρα διάσωσης του είδους ή και ανάπτυξης του. Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί στο Γαλλικό Παρατηρητήριο Μελισσοκομίας (OFA) στην Προβιγκία, από το οποίο και θα καθοδηγείται και θα διαρκέσει 30 ημέρες από την ημέρα έναρξης, που είναι η 21η Ιουνίου 2021.Δεδομένου ότι οι μέλισσες αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, καθώς και της οικονομίας μίας χώρας γενικότερα, κατανοούμε πόσο σημαντική είναι η επίτευξη του νέου αυτού σχεδίου. Βάσει του πλάνου, που έχει σχεδιάσει η Unesco και ο Guerlain, σε 5 χρόνια από τώρα, 50 γυναίκες που θα έχουν λάβει μέρος σε αυτό το πρόγραμμα, θα είναι επιχειρηματίες, που θα μπορούν να συμβάλλουν όχι μόνο στη διάσωση του είδους -μέσω της εκτεταμένης φροντίδας που θα προσφέρουν-, αλλά και στην ανόρθωση της τοπικής οικονομίας. Υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν 2.500 νέες κυψέλες και τα αποθέματα βιόσφαιρας της Unesco θα ενισχυθούν με περίπου 125 εκ. μέλισσες σε χώρες όπως η Κίνα, η Ιταλία, η Γαλλία, η Σλοβενία, η Ρωσία, η Καμπότζη, η Αιθιοπία και η Ρουάντα.Ο ρόλος της Angelina Jolie δεν αφορά μόνο στην εκπροσώπηση του project. H ίδια θα παρακολουθεί την εκπαίδευση των μελισσοκόμων και την πρόοδο τους.