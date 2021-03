Eurovision 2021: Η Στεφανία παρουσίασε επίσημα το video clip του «Last Dance»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τo video clip τουμε τη, που θα μας εκπροσωπήσει στη φετινή Eurovision επιχειρεί κάτι πραγματικά πρωτότυπο. Να σχολιάσει μ’ έναν παραμυθένιο τρόπο όλα όσα ζούμε τους τελευταίους μήνες, με την υπενθύμιση ότι, ακόμη και τις χειρότερες δυσκολίες στη ζωή, πάντα μπορεί να τις νικήσει η ελπίδα., δοσμένα μ’ έναν ονειρικό, αλλά ταυτόχρονα και σύγχρονο τρόπο», αναδεικνύεται το κεντρικό μήνυμα του τραγουδιού, που είναι η φράσηΓι’ αυτό και κλείνει με «το φως που πάντα νικάει το σκοτάδι», καλώντας όλους μας να παραμένουμε αισιόδοξοι και να έχουμε την πίστη ότι σύντομα θα είναι παρελθόν ακόμη και η πρωτόγνωρη δοκιμασία που βιώνει όλος ο πλανήτης. Τo video clip του «Last dance», φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή τουκαι εγκαταστήστε τη για ατέλειωτες ώρες δωρεάν παρακολούθησης. Είναι επίσης διαθέσιμο στο ertflix.gr, στις smart τηλεοράσεις πατώντας το κόκκινο κουμπί, καθώς και σε κινητά και τάμπλετ με τις δωρεάν ERTFLIX εφαρμογές για iOS, Android και κινητά Huawei.My heart was born a radicalelectric and dynamicalI've never listened to the remediesbut no forevers no eternitiesHolding on beyond the nightfor a shadow that feels rightholding on beyond the nightto youIf the dreams we made are made of fireI would give a life just to live the dream againif our hearts are hanging on a wirelet’s forget the world below and danceUntil the endLet’s DanceOur last danceRocking romanceThis isn’t (ain’t) our last last dance(or this ain’t our last dance.)My heart was born in neon lightsfloating in space like satelliteslooking for signs of life tonightas we collide in black and whiteHolding on beyond the nightfor a shadow that feels rightholding on beyond the nightto youIf the dreams we made are made of fireI would give a life just to live the dream againTake a deeper breath before we touchrunning out of time let’s use it uphold me before the morning comes.