Battle of the Couples: Η Σάσα Σταμάτη επιστρέφει ανυποψίαστη στη βίλα και δέχεται «επίθεση»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

περνάει ευχάριστα τον χρόνο της στα γυρίσματα του Battle of the Couples, με το χιονισμένο τοπίο που επικρατεί στη βίλα να έχει ενισχύει την παιχνιδιάρικη διάθεση και της ίδιας, αλλά και των ζευγαριών.Για αποκλειστικό, backstage υλικό, ακολουθήστε τοστο ΤikTok Η πρεμιέρα έρχεται: Battle of the Couples, Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου στις 21.00, στον Alpha.