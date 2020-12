J2US: Το κοινό απαιτεί ντουέτο Βίσση με Βανδή

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-c7x41zqjc65l-sf)

Από τη μία ηπου έφερε τα μπουζούκια στο σπίτι μας και γέμισε το twitter «παραγγελιές» για τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και από την άλλη ο Ανδρέας Μικρούτσικος που συγκίνησε τους τηλεθεατές όταν εμφανίστηκε στοκαι με την ιδιότητα του τραγουδιστή, χθες το βράδυ ομε τους καλεσμένους του στο σόου έβαλε φωτιές σταΟι εκπλήξεις διαδέχονταν η μία την άλλη. Ηπου τον τελευταίο καιρό αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, έκανε τηλεφωνική παρέμβαση στο Just The 2 Of Us για να στείλει ένα μήνυμα αγάπης στον πρώην σύντροφό της,που παραμένει πάντα οικογένειά της, ενώ μαζί τραγούδησαν on airπροκαλώντας ρίγη συγκίνησης στο κοινό.Μάλιστα, ενώ οι τηλεθεατές τουίταραν ασταμ’ατητα πως τοπηγαίνει πολύ στοντου έκανε ζωντανά πρόταση να συνεργαστούν, προτείνοντάς του να μπει στην οικογένεια της εταιρείας παραγωγής του,Highlight της βραδιάς και η στιγμή που ηανέβηκε στη σκηνή για να τραγουδήσει μαζί με τη Δέσποινα Βανδή, αποκαλύπτοντας μάλιστα μια παλιά ιστορία για τονσύζυγο σήμερα της Καίτης, από το μακρινό 1993, όταν οι δυο τους έκαναν φωνητικά στη«Θα πω μια ιστορία… ακούστε. Το 1993 η αγαπημένη μας Καίτη είναι στο Ποσειδώνιο και βουλιάζει η Ελλάδα. Εγώ μόλις πρωτοκατέβηκα στην Αθήνα με τον Βασίλη Καρρά και κάνουμε φωνητικά με τον Διονύση Σχοινά στην Καίτη Γαρμπή. Η ίδια είναι μπροστά κι εμείς backstage και κοιτούσαμε από την κουρτίνα για να συντονιστούμε μαζί της, ενώ λέγαμε και τα δικά μας. Κι ενώ κοιτούσαμε από εκεί την Καίτη, ξαφνικά δεν την βλέπαμε και λέγαμε ‘μα που είναι;’. Αισθάνομαι ένα χέρι από πίσω, να με τραβά από τα μαλλιά και να μου λέει «τι κάνεις εδώ με τον Διονύση;» Άφησε τον κόσμο και ήρθε και με βούτηξε από τα μαλλιά», διηγήθηκε ηπροκαλώντας νέο κύμα σχολίων στα social media.Με το κοινό να απαιτεί κι άλλοτο νέο Χριστουγενιάτικο τραγούδι του- από τονκαι τα ζευγάρια να δίνουν… ρεσιτάλ ερμηνείας σε 80s τραγούδια, το #J2US ήταν όχι μόνο νο1 trend στην Ελλάδα, αλλά έφτασε και στο νο16 παγκοσμίως, με περισσότερα από 64.000 tweets.Mετά το χθεσινό επεισόδιο, το φιλανθρωπικό σόου που φέτος στηρίζει τους σκοπούς της ΕΛΕΠΑΠ και του Γηροκομείου Αθηνών, ετοιμάζεται για back to back ημιτελικό και τελικό, στις 25 και 26 Δεκέμβρη, με τηνκαλεσμένη στον μεγάλο τελικό και το κοινό να απαιτεί ντουέτο με