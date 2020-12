Μπρούκλιν Μπέκαμ - Νίκολα Πελτζ: Υπέγραψαν προγαμιαίο συμβόλαιο για να προστατέψουν τις περιουσίες τους

Η δημοφιλής σειρά Rick and Morty μεταφέρθηκε με επιτυχία στο on line καζίνο χαρίζοντας ένα ξεχωριστό παιχνίδι!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 𝔫𝔦𝔠𝔬𝔩𝔞 (@nicolaannepeltz)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 𝔫𝔦𝔠𝔬𝔩𝔞 (@nicolaannepeltz)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 𝔫𝔦𝔠𝔬𝔩𝔞 (@nicolaannepeltz)

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο μεγάλος γιος τουκαι τηςετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με την εκλεκτή της καρδιάς του,Ο 21χρονος και η 25χρονη ζάμπλουτη κληρονόμος και ηθοποιός, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun, αποφάσισαν να υπογράψουν προγαμιαίο συμβόλαιο, ώστε να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.«Τα προγαμιαία συμβόλαια μπορεί να μη φαίνονται ιδιαίτερα ρομαντικά, αλλά στις ΗΠΑ είναι πολύ συνηθισμένα και όλα τα μέλη της οικογένειας της νύφης έχουν συνάψει συμφωνίες με τους συντρόφους τους. Η απόφαση του Brooklyn και της Nicola να προχωρήσουν νομικά ήταν εντελώς αμοιβαία. Είχε εμπειρίες με κορίτσια που ήταν απελπισμένα για τον όνομα των Beckham και είναι χαρούμενοι που η Nicola αγαπά τον Brooklyn για αυτό που είναι. Και, φυσικά, δεν χρειάζεται τα χρήματά του και έχει τη δική της επιτυχημένη καριέρα. Δεν είναι περίπλοκο. Βασικά, στην απίθανη περίπτωση ενός χωρισμού, και οι δύο πλευρές θα φύγουν από τον γάμο με αυτά που έβαλαν σε αυτόν. Αυτό περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία και ιδιοκτησίες. Χρήματα δεν θα αλλάξουν χέρια» ανέφερε πηγή στην The Sun.Η περιουσία των γονιών τουεκτιμάται σε, ενώ αυτή του πατέρα της, σεΤο ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του τον Ιανουάριο του 2020 και ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον περασμένο Ιούλιο.Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και ηΝίκολα Πελτζ επιβεβαίωσαν τη σχέση τους τον Ιανουάριο του 2020 και ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους τον περασμένο Ιούλιο με το δαχτυλίδι των αρραβώνων να κοστίζει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 160.000 βρετανικές λίρες.«Πριν δυο εβδομάδες ρώτησα την αδερφή ψυχή μου αν θέλει να με παντρευτεί και εκείνη είπε ναι. Είμαι ο πιο τυχερός άντρας του κόσμου. Υπόσχομαι να γίνω ο καλύτερος σύζυγος και μια μέρα ο καλύτερος πατέρας. Σε αγαπώ πολύ μωρό μου» είχε αποκαλύψει μέσω instagram ο 21χρονος μέλλων γαμπρός για την πρόταση γάμου στην 25χρονη αγαπημένη του.Η 25χρονη Νίκολα Πελτζ είναι η νεότερη από οκτώ αδέλφια - έξι από τα οποία είναι αγόρια. Μικρή ήταν ένα αγοροκόριτσο που ονειρευόταν να παίζει χόκεϊ στον πάγο, μέχρι που ανακάλυψε την αγάπη της για την υποκριτική.Μια πρώτη της εμφάνιση, στα 13 της, ήταν ένα cameo σε ένα βιντεοκλίπ της Μάιλι Σάιρους. Αργότερα συμμετείχε ως κόρη του Μαρκ Γουόλμπεργκ στην ταινία «Transformers: Age Of Extinction» και εμφανίστηκε στην τηλεοπτική σειρά Inhumans. Το 2016 ήταν ζευγάρι με τον, τον επόμενο χρόνο ερωτεύτηκε τον Ανουάρ Χαντίντ, αδελφό των supermodels, χώρισαν φιλικά μετά από ένα χρόνο, αλλά τελικά τον έκανε unfollow στο instagram όταν βγήκαν φωτογραφίες του που τον έδειχναν να φιλιέται με πάθος με τηνΗ Νίκολα θεωρείται για πολλούς, ένα από τα «κακά κορίτσια του Χόλιγουντ» που «επειδή ήταν δισεκατομμυριούχος από πολύ μικρή δεν χρειάστηκε ποτέ να δουλέψει στη ζωή της».