Ένα γούρι για την καινούργια χρονιά

Με πολύτιμα μέταλλα και πολυτελή υλικά, με συμβολικές παραστάσεις και περίτεχνες διακοσμήσεις, οι άνθρωποι μέσα στους αιώνες φτιάχνουν γούρια και φυλαχτά για να προσελκύσουν την καλή τους τύχη, να την εξευμενίσουν, να την πάρουν με το μέρος τους. Φροντίζουν μάλιστα ώστε το καθένα από αυτά τα αντικείμενα να κατασκευάζεται με προσοχή και αρμονία ώστε να προσελκύσει τις καλές δυνάμεις. Πρόκειται για μια πανάρχαια συνήθεια που συναντάται σε όλους τους μεγάλους πολιτισμούς και είναι ζωντανή στις μέρες μας.Τις γιορτινές μέρες λοιπόν συνηθίζουμε να προσφέρουμε σε φίλους και γνωστούς γούρια και φυλαχτά για να τους ευχηθούμε υγεία, δύναμη και τύχη για τη νέα χρονιά που έρχεται. Αυτή τη χρονιά, που όλοι μας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να πάνε όλα καλά και να μείνουμε ασφαλείς και προστατευμένοι, εμείς και οι αγαπημένοι μας, ας κάνουμε μιαν ευχή με ένα γούρι από τα καταστήματα του Golden Hall , φτιαγμένο με έμπνευση και αγάπη.Statement κολιέ-γούρι για το 2021, από επιχρυσωμένο ασήμι, με τη φράση “Expect nothing, appreciate everything”.Θα το βρείτε στο κατάστημα Kessaris του Golden Hall, στον 1ο όροφοΓούρι για το 2021 με τον κόμβο του Ηρακλή, που συμβολίζει την αγάπη, τη δύναμη και την προστασία. Ένα διαχρονικό προστατευτικό φυλακτό, σε βραχιόλι ή κρεμαστό κολιέ.Θα το βρείτε στο κατάστημα Lalaounis του Golden Hall, στον 1ο όροφοΠροετοιμαστείτε για ένα νέο έτος γεμάτο όνειρα και ελπίδες, με αυτό το κολιέ από ασήμι 925 και πέτρες ζιργκόν, με τη φράση “Let it Be”. Μπορεί να φορεθεί σε διάφορα ύψη για να κάνετε layering και με άλλα κοσμήματα.Θα το βρείτε στο κατάστημα Anatol του Golden Hall, στον 1ο όροφοΈνα ιδιαίτερο κρεμαστό σε σχήμα flash USB, από ασήμι 925 με μαύρο λευκόχρυσο ή επιχρυσωμένο, με μαύρο ή κόκκινο δερμάτινο κορδόνι.Θα το βρείτε στο κατάστημα Pentheroudakis του Golden Hall, στον 1ο όροφοΚολιέ σε καθαρή γεωμετρική γραμμή με αφαιρετικό σχέδιο αετού, από χρυσό 18 καρατίων με λευκά μπριγιάν. Ένα υπέροχο δώρο για τον εαυτό σας και κάθε αγαπημένη κομψή γυναίκα που βρίσκεται στη ζωή σας.Θα το βρείτε στο κατάστημα I-D Concept Store του Golden Hall, στο ισόγειοΚρεμαστό κολιέ-γούρι για το νέο έτος, με σχέδιο τσαρουχιού, τη λέξη «εικοσιένα στην μπροστινή μεριά και τη λέξη «λεβεντιά» στην πίσω. Διατίθεται σε κόκκινο, μπλε και λευκό και περιλαμβάνει αλυσίδα.Θα το βρείτε στο κατάστημα Liana Vourakis του Golden Hall, στον 1ο όροφοΔιακοσμήστε το χριστουγεννιάτικό σας δέντρο με αυτό το συλλεκτικό στολίδι με επίχρυσο λουλούδι πάγου 18 καρατίων. Κατασκευασμένο από ορείχαλκο και επιχρυσωμένο με χρυσό 18 καρατίων και πράσινη κορδέλα.Θα το βρείτε στο κατάστημα Georg Jensen του Golden Hall, στο ισόγειοΕντυπωσιακό ασημένιο βραχιόλι Splendour με ροζ επιχρύσωση 18 καρατίων, που μπορεί εύκολα να συνδυαστεί και με άλλα κοσμήματα, από το πρωί μέχρι το βράδυ.Θα το βρείτε στο κατάστημα Links of London , του Golden Hall, στον 1ο όροφοΕτοιμαστείτε για ένα τυχερό νέο έτος, με αυτό το statement κομψό και λαμπερό κολιέ. Ένα υπέροχο δώρο για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είναι διακοσμημένο με λαμπερά αστέρια και είναι διαθέσιμο σε διαφορετικά μεγέθη, έτσι ώστε να μπορεί να φορεθεί και με άλλα κοσμήματα.Θα το βρείτε στο κατάστημα Oxette του Golden Hall, στο ισόγειοΈχετε όλη την τύχη που χρειάζεστε για τη νέα χρονιά με αυτό το όμορφο βραχιόλι-γούρι με διπλό δέρμα, διακοσμητικό μεταλλικό γκι και το νούμερο 21.Θα το βρείτε στο κατάστημα The greek designers store του Golden Hall, στον 1ο όροφοΚαλωσορίστε τη νέα χρονιά με αυτό το γούρι-ρόδι για το νέο έτος, από πράσινο βελούδο, με κίτρινο επιχρυσωμένο μέταλλο, μάτι και φούντα. Το ιδανικό δώρο για τα αγαπημένα σας άτομα.Θα το βρείτε στο κατάστημα Anna-Maria Mazaraki του Golden Hall, στο ισόγειο