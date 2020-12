Τζίτζι Χαντίντ: «Επιστροφή στο γραφείο», αλλά με... βαριά καρδιά για τη διάσημη μαμά

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gigi Hadid (@gigihadid)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gigi Hadid (@gigihadid)

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το σούπερ μόντελξαναμπαίνει στην επαγγελματική της ρουτίνα πανέμορφη, αλλά όχι και τόσο ευτυχισμένη.Το αγγελάκι της Victoria’s Secret είναι από τους ελάχιστους ανθρώπους πάνω στη γη που θα θυμούνται το μελανό έτος 2020 ως ακόμα και την καλύτερη χρονιά της ζωής τους. Γιατί μητέρα για πρώτη φορά γίνεσαι μόνο μια φορά, και η 25χρονη καλλονή τουλάχιστον, δεν κρύβει ότι πετάει στον έβδομο ουρανό από τη μέρα που το πρώτο της παιδί ήρθε στον κόσμο, στις 24 Σεπτεμβρίου.Κι αφού με τον σύντροφό τηςπαρουσίασαν τη νεογέννητη μπέμπα τους στοξεχειλίζοντας από αγάπη για το θαύμα που αξιώθηκαν να ζήσουν, πρόσφατα χάρισαν κι ένα ενσταντανέ από το πρώτο τους Halloween ως τριμελής οικογένεια με τη μικρή τους μεταμφιεσμένη σε υπερήρωα Hulk-μπεμπέ.Απ’ ότι φαίνεται όμως η άδεια λοχείας και οι μέρες της Τζίτζι Χαντίντ με αποκλειστική ιδιότητα «νέα μαμά» τελείωσαν. Αυτό φρόντισε η ίδια να ενημερώσει το κοινό της με μια νέα ανάρτηση που τη δείχνει, εμφανώς όχι και τόσο χαρούμενη, να κοιτά τον φακό ακουμπισμένη στην πλάτη ενός δερμάτινου καναπέ με το σχόλιο «Επιστροφή στο γραφείο» και την επισήμανση πως. Παράλληλα έπιασε δουλειά στο Instagram και η μητέρα της Γιολάντα, αναρτώντας φωτό με την εγγονή στην αγκαλιά της, τρισευτυχισμένη προφανώς που έχει αναλάβει το baby sitting όσο η περιζήτητη κόρη της ασχολείται με τα συνηθισμένα επικερδή πρότζεκτ της.Η Τζίτζι Χαντίντ και ο μουσικός και πρώην τραγουδιστής τωνΖέιν Μαλίκ είναι μαζί από το 2015, χρονιά που το διάσημο μοντέλο πρωταγωνίστησε στην επιτυχία του «Pillowtalk». Το 2018 οι δυο τους επιβεβαίωσαν στο Twitter τις φήμες του χωρισμού και έκτοτε ξεκίνησε ένα μακρύ διάστημα on and off σχέσης. Μέχρι το καλοκαίρι του 2019 που τους ξανάφερε κοντά με σοβαρότατες όπως αποδείχτηκε προθέσεις. Παρότι πάντως και οι δυο τους είναι ενεργοί στα social media, φροντίζουν να κρύβουν το πρόσωπο της πολύτιμης μικρής τους ενώ μέχρι στιγμής κρατούν και το όνομά της μυστικό.