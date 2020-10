Τηλεόραση: Θα γίνει της πρεμιέρας…

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τηλεπαιχνίδια, σίριαλ και σόου, είναι μερικές μόνο από τις πρεμιέρες που έρχονται από σήμερα στις 12 Οκτώβρη να μπουν κι αυτές στο τηλεοπτικό παζλ. Δύο είναι τα αξιοσημείωτα: η επιστροφή κάποιων παρουσιαστριών όπως η, ηκαι ηαλλά και η αντεπίθεση της ΕΡΤ με εξαιρετική μυθοπλασία. Λογικά για μία ακόμη φορά θα επηρεαστεί η τηλεθέαση, η πίτα θα μοιραστεί σε ακόμη περισσότερα κομμάτια και νικητή πριν τα Χριστούγεννα δύσκολα θα χειροκροτήσουμε. Τουλάχιστον ως κοινό έχουμε πολλές επιλογές…Το νέο καθημερινό παιχνίδι γνώσεων, με τη Σμαράγδα Καρύδη, κάνει πρεμιέρα σήμερα στις 18:40 στο MEGA και θα προβάλλεται καθημερινά πριν από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.Σε αυτό το τηλεπαιχνίδι όλα συμβαίνουν «ανάποδα». Οι παίκτες βλέπουν πρώτα τις πιθανές απαντήσεις και ύστερα τη σχετική ερώτηση με τη λέξη-κλειδί που ίσως ανατρέπει τα πάντα. Σημασία όμως δεν έχει μόνο η απάντηση αλλά και η ταχύτητα, αφού έχουν μόλις 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους για να απαντήσουν. Η σωστή απάντηση κερδίζει, ενώ η λάθος κοστίζει ακριβά… γιατί στοτα λάθη πληρώνονται. Ο νικητής του παιχνιδιού αποχωρεί με το ποσό που έχει κερδίσει, ενώ ο χαμένος παίκτης δε φεύγει με άδεια χέρια αφού ανταμείβεται με ένα απολαυστικό γεύμα σούσι.Στο νέο τηλεπαιχνίδι τουοι τηλεθεατές μπορούν να γίνουν και εκείνοι παίκτες, μέσω της ειδικής εφαρμογής «1ekyen» που θα έχουν την ευκαιρία να «κατεβάσουν» σε κινητά τηλέφωνα μέσω App Store και Google Play. Έτσι, θα μπορούν να απαντούν από το σπίτι σε πραγματικό χρόνο στις ερωτήσεις που θέτει η Σμαράγδα Καρύδη on air και καθημερινά να κερδίζουν ξεχωριστά δώρα. Η εφαρμογή διατίθεται προς όλους εντελώς δωρεάν.Το «Γράμμα για σένα» θα κάνει πρεμιέρα αυτή την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 20:00, και ξεδιπλώνει ιδιαίτερες ιστορίες ζωής. Hγνωρίζει καλά το συγκεκριμένο είδος εκπομπής και συνεχίζοντας να φέρνει κοντά ανθρώπους που απομακρύνθηκαν μέσα από απρόβλεπτα γεγονότα, «ανοίγει» το πρώτο «Γράμμα για σένα» αυτή την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου, στις 20:00, στο OPEN.Οι συμμετέχοντες αποφασίζουν να ανοίξουν την καρδιά τους σε μια προσωπική εξομολόγηση που καταλήγει σε μια βαθιά τους επιθυμία: Να αναζητήσουν ένα σημαντικό για εκείνους πρόσωπο, να εκφράσουν ένα ευχαριστώ, να βοηθήσουν σε έναν σημαντικό σκοπό ή να ζητήσουν οι ίδιοι βοήθεια, να συγχωρήσουν κάποιον που τους πλήγωσε.Και την κάνει με πολλά όπλα στην τηλεοπτική φαρέτρα της. Ισχυρότερα, τα σίριαλ τα οποία επιστρέφουν στην δημόσια τηλεόραση μετά από πολυετή απαξίωση. Πρεμιέρα κάνει στην ΕΡΤ1, σήμερα, στις 20:00, η νέα κωμική οικογενειακή σειρά μυθοπλασίαςσε σκηνοθεσία, με πρωταγωνιστή τονκαι πλειάδα ηθοποιών, που μέσα από σπαρταριστές καταστάσεις, θα μας χαρίζει άφθονο γέλιο, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στις 20:00, και σε επανάληψη στις 14:00.είναι μία σειρά εποχής τηςμε πρωταγωνιστές τονκαι τηνπου κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1 την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στις 22:00, και θα μεταδίδεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.Ευρηματικό σενάριο, ανατρεπτικές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις, δηκτικό χιούμορ και εξαιρετικό καστ ηθοποιών είναι μερικά από τα βασικά συστατικά της επιτυχημένης συνταγής για την «Τούρτα της μαμάς», τη νέα κωμική σειρά της ΕΡΤ, σε σενάριο-σκηνοθεσίακαιπου κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στις 23:00, και θα μεταδίδεται κάθε Πέμπτη την ίδια ώρα.Πρεμιέρα για το νέο τηλεπαιχνίδι στην ΕΡΤ1 σήμερα στις 22:00. Οι τηλεθεατές θα παίζουν, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 22:00,με παρουσιαστή τονκαι καλεσμένους από τον χώρο του αθλητισμού -και όχι μόνο!Πρεμιέρα και για τοστο Open στις 14.45 καθημερινά, από Δευτέρα ως Παρασκευή, το οποίο, με παρουσιάστρια τηευελπιστεί να «βοηθήσει» σε τηλεθέαση την μεσημεριανή ζώνη. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τουςκαιενώ ειδικό ρόλο θα έχει οθα υποδέχεται καθημερινά στο «Style me up» γυναίκες και άντρες που θέλουν να αλλάξουν την εμφάνισή τους και να δουν τον εαυτό τους να μεταμορφώνεται στην καλύτερη εκδοχή του.Η διαδικασία για να ξεκινήσει κανείς την αλλαγή που τόσο θέλει είναι απλή: Οι παίκτες έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν την ιστορία τους, αλλά και τον λόγο που θέλουν να αλλάξουν στυλ, εμπνέοντας τους ειδικούς που θα αναλάβουν τη «μεταμόρφωσή» τους και θα τους δώσουν τα «φτερά» για να κάνουν μια νέα αρχή. Ο κάθε ειδικός έχει μόλις λίγες ώρες στη διάθεσή του για να φέρει το τέλειο αποτέλεσμα και να αλλάξει την εμφάνιση του παίκτη με όποιες στιλιστικές παρεμβάσεις πιστεύει ότι χρειάζεται.H νέα σειράμε πρωταγωνίστρια την(Sex and the City), είναι ένα σκοτεινό οικογενειακό δράμα, όπου ο πλούτος, η εξουσία, η δόξα και η θρησκεία διασταυρώνονται με αφορμή μια αναπάντεχη κληρονομιά. Η νέα σειρά «Filthy Rich» κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 21.00, αποκλειστικά στο FOX Life.Από το σεναριογράφο και σκηνοθέτηη σειρά ακολουθεί την πάμπλουτη οικογένεια Μονρό, διάσημη για τη δημιουργία ενός ιδιαίτερα επιτυχημένου θρησκευτικού, τηλεοπτικού δικτύου. Όταν ο πρόεδρος του δικτύου χάνει τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα, η σύζυγος του, μαζί με τα ενήλικα παιδιά τους, ανακαλύπτουν ότι όχι μόνο είχε παιδιά εκτός γάμου, αλλά έχουν συμπεριληφθεί και στη διαθήκη. Οι νέοι, νόμιμοι πλέον κληρονόμοι έρχονται για να διεκδικήσουν ό,τι τους ανήκει και ηθα χρησιμοποιήσει όλες τις επιχειρηματικές της ικανότητες αλλά και τη γοητεία της, για να διαφυλάξει το όνομα και την περιουσία της οικογενειακής αυτοκρατορίας.