Νίκος Κοκλώνης: Πως έπεισε την Υβόννη Μπόσνιακ να κάνει ντεμπούτο στην TV

Με την εταιρεία παραγωγής του, Barking Well, να έχει πάρει επ’ ώμου μια σειρά φιλόδοξων projects για τη φετινή χρόνια, ο Νίκος Κοκλώνης μετά τη μεγάλη επιτυχία του J2US που κέρδισε το στοίχημα της τηλεθέασης και έγινε πρώτο θέμα σε όλα τα κανάλια, έχει ανεβάσει τον πήχη στοχεύοντας σε συνεργάτες που πιστεύει πως θα κάνουν τη διαφορά τηλεοπτικά. Από την ανάληψη της παραγωγής του Style Me Up από την Barking Well, μιας νέας εκπομπής θεαματικών στιλιστικών μεταμορφώσεων, ο Κοκλώνης αναζητούσε μια γυναίκα για την κριτική επιτροπή τηλεοπτικά άκαυτη, αλλά με δυνατό brand name και αξιόλογη πορεία στον χώρο της μόδας - και η Υβόννη Μπόσνιακ ήταν η πρώτη του επιλογή. Η αρχική της αντίδραση ήταν διστακτική, όμως ο Νίκος Κοκλώνης όταν βάζει κάτι στο μυαλό του έχει το χάρισμα να μην το βάζει κάτω και να συμπαρασύρει τον συνομιλητή του στο όραμά του, αφού δεν κάνει ποτέ κάτι που δεν πιστεύει πολύ.Ξεχωρίζοντας στην Υβόννη το χιούμορ της, το γεγονός πως είναι ετοιμόλογη και το μοναδικό της στυλ, κατάφερε να την κάνει να ξεπεράσει τους ενδοιασμούς της και να νιώσει την ασφάλεια να κάνει το πρώτο της τηλεοπτικό βήμα σε μια εκπομπή με τη σφραγίδα της Barking Well -σε μια εκπομπή που έχει στο τιμόνι της παρουσίασης της Μαρία Μπακοδήμου.Όσοι έχουν δει τα δοκιμαστικά λένε πως τόσο η Υβόννη όσο και ο σχεδιαστής Γιάννης Λάσκος είναι αποκάλυψη στους ρόλους των κριτών (καθώς και οι δυο μέσα από το Style me Up θα κάνουν το ντεμπούτο τους τηλεοπτικά), ενώ η χημεία τους με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τον Τρύφωνα Σαμαρά που έχουν μακρά τηλεοπτική εμπειρία προβλέπεται εκρηκτική. Το Style me up αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μετά τις 20 Σεπτεμβρίου στο Open με τον Νίκο Κοκλώνη και την ομάδα του να ετοιμάζονται πυρετωδώς ολοκληρώνοντας το εντυπωσιακό σκηνικό για να ξεκινήσουν τα γυρίσματα σε λίγες μέρες.