Τέλος οι διακοπές για Κοκλώνη: Σε πυρετώδεις ρυθμούς οι προετοιμασίες για τις νέες εκπομπές της Barking Well

Συναντήσεις, ραντεβού και συμφωνίες με νέους συνεργάτες έχει το πρόγραμμα αυτές τις μέρες για τον Νίκο Κοκλώνη που ενισχύει την ομάδα της εταιρείας παραγωγής του, Barking Well, ενόψει της έναρξης της τηλεοπτικής σεζόν σε λίγες εβδομάδες. Όπως έγραψε και σε Κυριακάτικο ποστ που τον βρήκε εν ώρα εργασίας «Μόνοι μπορούμε να κάνουμε τόσο λίγα, μαζί μπορούμε να κάνουμε τόσα πολλά», γι’ αυτό και στρατηγικά επενδύει σε μια δυνατή και έμπειρη ομάδα, κάτι που λειτούργησε πολύ αποτελεσματικά στο Just The 2 Of Us, το μουσικό σόου του BBC που «αναγεννήθηκε» και εξελίχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες της σεζόν, κερδίζοντας πρωτιές στους πίνακες τηλεθέασης και ανεβάζοντας τον πήχη στο prime time.Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της νέας εκπομπής Style Me Up με τη Μαρία Μπακοδήμου, που θα μεταδίδεται από το OPEN και, όπως ακούγεται, θα έχει ονόματα-έκπληξη στην κριτική επιτροπή, καθώς δοκιμαστικά έχει κάνει η αφρόκρεμα των ελλήνων designer, αλλά και πρόσωπα από τον χώρο της μόδας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, απασχολώντας σταθερά τα εξώφυλλα. Στα πρώτης προτεραιότητας project της σεζόν για την Barking Well είναι ο δεύτερος κύκλος του J2US, ένα σόου στο οποίο ο Νίκος Κοκλώνης έχει διπλό ρόλο παραγωγού και παρουσιαστή, για τον οποίο βρίσκονται σε συζητήσεις από πολιτικά πρόσωπα μέχρι πρωταγωνιστές της σόου μπιζ που δεν έχουμε ξαναδεί σε ρόλο διαγωνιζόμενων σε αντίστοιχα σόου.Η Barking Well έχει αναλάβει μια σειρά από παραγωγές για το OPEN, όπως και τη συμπαραγωγή των δύο μεγαλύτερων πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών του σταθμού –του Ευτυχείτε με την Κατερίνα Καινούργιου και του Έλα Χαμογέλα με τη Σίσσυ Χρηστίδου, που θα ενισχυθούν σημαντικά σε πρόσωπα και θεματολογία- αλλά βρίσκεται σε συζητήσεις για παραγωγές και με άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς –όπως το Mega που αυτή την περίοδο δομεί το πρόγραμμα με το οποίο θα μπει ανταγωνιστικά στην τηλεοπτική αρένα την ερχόμενη σεζόν, επενδύοντας πρωτογενώς και στην ψυχαγωγία.Παράλληλα, η Barking Well ετοιμάζεται και για εκδοτικό άνοιγμα, εντάσσοντας στα assets της ένα διεθνή τίτλο περιοδικού, ενώ είναι πολύ κοντά στο να φέρει στην Ελλάδα διεθνή τίτλο εφημερίδας ποικίλης ύλης που θεωρείται από τους πλέον επιτυχημένους στην Ευρώπη.