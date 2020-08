Όλγα Κεφαλογιάννη: Φωτογραφίες από τις διακοπές της σε Χανιά και Ρέθυμνο

View this post on Instagram

Το Λουτρό Σφακίων, ο μοναδικός αυτός απάνεμος κόλπος στη νότια Κρήτη με πρόσβαση μόνο από την θάλασσα, είναι αγαπημένος προορισμός. Ελπίζω να αντιλαμβάνονται όλοι την ανάγκη να παραμείνει ένας ξεχωριστός τόπος φιλοξενίας, με σεβασμό στο ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. #crete #loutro #sfakia #tourism