Δύσκολες ώρες για την Έρρικα Πρεζεράκου μετά το πολύωρο χειρουργείο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε ένα δύσκολο και πολύωρο χειρουργείο υπεβλήθη η Έρρικα Πρεζεράκου, η πρώην πρωταθλήτρια στο άλμα επί κοντώ, η οποία το μεσημέρι της Παρασκευής κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε στη θάλασσα από φουσκωτό σκάφος ανοιχτά της Κύθνου με αποτέλεσμα η προπέλα του ταχύπλοουαπό το δεξί της χέρι και να μεταφερθεί επειγόντως στο ΚΑΤ.Σύμφωνα με ιατρικές πηγές το χειρουργείο ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής και οι γιατροί του ΚΑΤ κατέβαλαν κάθε προσπάθεια ώστε να μπορέσουν να σώσουν τα δάχτυλά της, τα οποία είχαν κοπεί. Η Έρρικα νοσηλεύεται στην Κλινική Άκρας Χειρός –Μικρουχειρουργικής Άνω Άκρου του νοσοκομείου ΚΑΤ και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές πρόκειται για ένα άσχημο κόψιμο με μικρά ποσοστά επιτυχίας.Σύμφωνα με πληροφορίες το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια των διακοπών της και ενόσω βρισκόταν σε φουσκωτό σκάφος με τον σύντροφό της και άλλον έναν φίλο τους στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Κύθνου .Λόγω αδέξιων χειρισμών του οδηγού , η Έρρικα έπεσε στη θάλασσα και υπέστη ατύχημα καθώς λόγω της προπέλας ακρωτηριάστηκαν δυο δάχτυλα του ενός χεριού της .H Έρρικα Πρεζεράκου σε κατάσταση σοκ μεταφέρθηκε αρχικά με όχημα του ΕΚΑΒ στο περιφερειακό ιατρείογια τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε με ελικόπτερο στο ΚΑΤ.Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση για τον τραυματισμό της Έρρικας Πρεζεράκου, αρκετός κόσμος έσπευσε να της δώσει κουράγιο και δύναμη μέσα από μηνύματα στη σελίδα της στο facebook.«Η αγάπη μας και η θετική μας σκέψη είναι κάπου εκεί δίπλα σου για να σου δίνουν ακόμα πιο μεγάλη δύναμη !!!!Περαστικά ψυχή μου όμορφη !!!Εύχομαι εύκολα να το ξεπεράσεις.Περαστικά κορίτσι μου από καρδιάς!!!Ελπίζω το χέρι σου να ιαθεί και να είσαι εντάξει .Κουράγιο !!!» είναι μερικά από τα μηνύματα του κόσμου.Η Έρρικα Πρεζεράκου γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει καταγωγή από τη Μάνη.Αγαπούσε πολύ το χορό και έχει κάνει σπουδές ως χορογράφος. Μάλιστα το διάστημα που ασχολήθηκε επαγγελματικά με τον χορό συνεργάστηκε με γνωστούς καλλιτέχνες .Σπούδασε Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και ξεκίνησε να εργάζεται αρχικά ως υπεύθυνη παραγωγής σε ναυπηγείο μετά ως βοηθός σκηνοθέτη, χορογράφος και σε άλλες δουλειές.Ώσπου τυχαία το 2000 ανακάλυψε το άλμα επί κοντώ και το ερωτεύτηκε! Την ανέβασε στο βάθρο της πρωταθλήτριας.Μέσα σε 3 μόλις χρόνια κατάφερε να σημειώσει την 2η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Ένα ατύχημα στην προετοιμασία στην Γερμανία, προκαλώντας δυο σπασίματα στην κνήμη , όμως ,δεν της επέτρεψε να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας. Το 2007 επανήλθε ακόμα πιο δυνατή και πήρε την πρώτη θέση στο πανελλήνιο και βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού στίβου.Στην Έρρικα αρέσουν πολύ οι νέες προσκλήσεις για αυτό και αποδέχτηκε την πρόκληση να συμμετάσχει στο «Dancing With the Stars» και φυσικά το κέρδισε.Η τελευταία της εμφάνιση στη μικρή οθόνη έγινε στον τελικό του τάλεντ σόου τραγουδιού του Just the 2 of us τον περασμένο μήνα.Η εμπειρία δέκα χρόνων από τον πρωταθλητισμό και η ενασχόλησή της με εναλλακτικές μορφές ψυχοθεραπείας, οδήγησαν την Έρρικα, στη δημιουργία του Replayce μιας πρωτότυπης μεθόδου εκγύμνασης μέσα από το παιχνίδι που έχει βραβευτεί για την καινοτομία της.