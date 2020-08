Η Εύα Αντωνοπούλου γιορτάζει επτά χρόνια γάμου με τον Παναγιώτη Αρκουμανέα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια πολύ σημαντική ημέρα ήταν η χθεσινή για τηνκαι τον, πρόεδρο του ΕΟΔΥ, καθώς συμπλήρωσαν επτά χρόνια γάμου. Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στη Νέα Υόρκη το καλοκαίρι τουεπισφραγίζοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο την αγάπη του. Οι δυο τους έχουν επιλέξει να κρατούν πολύ χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή και να αποφεύγουν τα φώτα της δημοσιότητας.Ωστόσο, με αφορμή αυτή την ξεχωριστή ημέρα η παρουσιάστρια ειδήσεων τουδημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία μαζί με τον άνδρα της ζωή της από ένα ταξίδι τους στο εξωτερικό σχολιάζοντας: «Seven years married @arkouman Love you to the moon and back».