Σάρωσε το Just The 2 Of Us - σταθερά πρώτος ο Κοκλώνης

Πιο σταθερή συνήθεια του Σαββατόβραδου έχει γίνει για το τηλεοπτικό κοινό το Just The 2 Of Us. Το διαγωνιστικό σόου τραγουδιού με τον Νίκο Κοκλώνη ήταν για μια ακόμα φορά κυρίαρχο στη ζώνη του στο δυναμικό κοινό, φτάνοντας σε τέταρτο το 17,4% και περνώντας με άνεση μπροστά από τον ανταγωνισμό.Ακόμα πιο ψηλά κινήθηκε η τηλεθέαση στο δυνατό εμπορικό κοινό 25-44 ετών, φτάνοντας σε τέταρτο το 21,7% και καταγράφοντας μέσο όρο με τα διαφημιστικά διαλείμματα 16,7%. Στις γυναίκες 15-44 ετών. το Just The2 Of Us σημείωσε μέσο όρο 17,1% με τα breaks, φτάνοντας σε τέταρτο το 24,6%!Ο Κοκλώνης με το ανατρεπτικό και απολαυστικό ψυχαγωγικό πρόγραμμα του BBC που φέτος έκανε το απόλυτο come back καταφέρνει να εκτινάσσει κάθε Σαββατόβραδο τον μέσο όρο του OPEN και να βγαίνει σταθερά νικητής στο prime. Το Just The 2 Of Us, με εκπλήξεις, χιούμορ και ανατροπές δεν βρίσκεται μόνο στην κορυφή της τηλεθέασης αλλά και στην κορυφή των trends του twitter, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της προβολής του, αλλά και για τις επόμενες ώρες, με τους χρήστες να «τιτιβίζουν» φανατικά, σχολιάζοντας τα δρώμενα στο παιχνίδι.Το χθεσινό επεισόδιο είχε σασπένς και εντυπωσιακές εμφανίσεις, με το κάθε ζευγάρι να κρίνεται για δύο διαφορετικά acts, με τους περισσότερους να δίνουν «ρεσιτάλ ερμηνείας», όπως λέει και ο Νίκος Κοκλώνης! Για μια ακόμα φορά έκαναν τη διαφορά η Κόνυ Μεταξά και ο Τάσος Ξιαρχό όταν τραγούδησαν I Put a Spell On you ως κακοί μάγοι -, η Έρρικα Πρεζεράκου και ο Άρης Μακρής τα σάρωσαν όλα φέρνοντας επιτέλους τα πολυπόθητα 10άρια όταν τραγούδησαν Maniac, η Χαρά Βέρρα και ο Τρύφωνας Σαμαράς όχι μόνο είπαν το Crazy Girl αλλά ο Τρύφωνας κατάφερε να πατήσει καλά όχι μόνο στα παπούτσια του αλλά και στις νότες, η Βίκυ Χατζηβασιλείου και ο Κώστας Καραφώτης έκαναν την έκπληξη όταν είπαν το δύσκολο Shallow της Lady Gaga, o Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης βοήθησε τον Γιώργο Λιβάνη να πει αγγλικό τραγούδι και ερμήνευσαν το Ain’t No Sunshine, ενώ ο Ετεοκλής Παύλου διαμήνυσε σε γυναίκα και συμπαίχτριά του, Ελένη Χατζίδου“You can Leave Your Hat On”. Highligh της βραδιάς η στιγμή που η Δέσποινα Βανδή αποφάσισε να επισημοποιήσει το φλερτ που αιωρείται στην ατμόσφαιρα του J2US από το πρώτο επεισόδιο –και έβαλε κανονικότατα στέφανα στη Βίκυ Σταυροπούλου και τον Νίκο Κοκλώνη! Από το σόου χθες το βράδυ αποχώρησαν ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης και ο Γιώργος Λιβάνης, ενώ ο ημιτελικός του ερχόμενου Σαββάτου ύστερα από απόφαση της Koklonis Media θα είναι live.