Μονομαχία στον τηλεοπτικό ήλιο - Οι ηθοποιοί απειλούν τους σταρ της τηλεόρασης

Η Ζέτα Μακρυπούλια από το 1997 παρουσίαζε την εκπομπή «MAD Zone»

Μάρκος Σεφερλής

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου δοκίμασε τις δυνάμεις της στο «Bake of Greece»

Η Βάσω Λασκαράκη έχει βρεθεί αρκετές φορές καλεσμένη στην Ελένη Μενεγάκη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Είναι όλοι προβληματισμένοι. Οι θεατρικοί παραγωγοί, οι σκηνοθέτες και φυσικά ο ηθοποιοί., οι παραστάσεις του καλοκαιριού δυστυχώς, αν δεν ακυρώθηκαν σίγουρα αντιμετωπίζουν εμπόδια, και ο ερχόμενος χειμώνας έχει πολλά ερωτηματικά. Ηδη κάποιοι καλλιτέχνες έχοντας δεχτεί ισχυρό πλήγμα την τρέχουσα περίοδο σκέφτονται σοβαρά να αναστείλουν τις θεατρικές δραστηριότητές τους και να αφοσιωθούν σε άλλες… δουλειές. Κάπως έτσι το βλέμμα έχει στραφεί στην μικρή οθόνη. Όχι για σίριαλ. Αυτά είναι δεδομένα και έχουν ήδη δρομολογηθεί.. Ελεύθεροι από τις θεατρικές υποχρεώσεις, μπορούν πολύ εύκολα να αναλάβουν άλλα πόστα και σ’ αυτό βοηθούν και οι επικεφαλής των καναλιών που τους αναθέτουν όλο και περισσότερες εκπομπές. Αλλωστε το φαινόμενο δεν είναι τωρινό, απλώς επαναλαμβάνεται.Η συγκεκριμένη τάση έχει ρίζες βαθιές και κάποιες ακόμη ανθίζουν. Πηγαίνοντας πολύ πίσω στο χρόνο αξίζει να θυμηθούμε πως ηήταν η παρουσιάστρια του ιστορικού παιχνιδιούαπ’ όπου μέχρι και σήμερα ακούγεται η κλασική ατάκα με την οποία έκλεινε κάθε εκπομπή «Σας αγαπώ»… Φυσικά, μία και μοναδική σε ένα παιχνίδι που ταυτίστηκε με εκείνη και το μπρίο της ήταν ημε το Ζέτα Μακρυπούλια από το 1997 παρουσίαζε την μουσική ψυχαγωγική εκπομπήστο ομώνυμο κανάλι, ενώ παρουσίασε τον ελληνικό τελικό της Eurovision αλλά και τα μουσικά βραβεία Κύπρου, την εκπομπή «Baby Dance», το Dancing with the Stars, το «Just The 2 Of Us» και το αρκετά σόου στον ΑΝΤ1 στον οποίο μέχρι σήμερα παρουσιάζει το «Ρουκ Ζουκ». Σμαράγδα Καρύδη έχει ήδη στο ενεργητικό της το τηλεπαιχνίδιαλλά και το. Στον ίδιο δρόμο και ο σύντροφός της οο οποίος διαδέχθηκε τονστο ιστορικό παιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» για να παρουσιάσει στη συνέχεια το «Αργά» και το «Celebrity Game Night».ανέλαβε την παρουσίαση των παρασκηνίων του σόου του ΑΝΤ1αλλά και τουΜία ηθοποιός με επιτυχίες στο ενεργητικό της ειδικά στην πρωινή ζώνη είναι η Ελντα Πανοπούλου με εκπομπές όπως το, το «6 με την Ελντα», το «Με την Ελντα» και τέλος την εκπομπή «Ο παλιός είναι αλλιώς». Το βάπτισμα της παρουσίασης πήρε και η Δήμητρα Παπαδοπούλου με το ταξιδιωτικό «I love GR» ενώ ηπαρουσίασε τοκαι το. Το όνομα της πάλι ήρθε στο προσκήνιο, για μία ακόμη φορά με πρόταση για παρουσίαση του πρωινού ψυχαγωγικού μαγκαζίνο του Μάρκος Σεφερλής έπαιξε σε πολλά τηλεοπτικά ταμπλό και έχει στο ενεργητικό διαφορετικά format.. Υπερδραστήρια, με παράδοση στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου αλλά και σε σόου ή μουσικά ριάλιτι είναι η, η οποία μετά τον θρίαμβο της βιντεοκασέτας αλλά και τις πολυάριθμες συμμετοχές σε σίριαλ που σημείωσαν επιτυχία ακολούθησε τον δρόμο της παρουσίασης και τα τελευταία χρόνια της αποστασιοποίησης.αν και ξεκίνησε ως ηθοποιός εξελίχθηκε σε παρουσιάστρια πρώτης γραμμής παρουσιάζοντας τατο, τοκαι το. Οείναι ένας πολυτάλαντος και πολυάσχολος δημιουργός. Όταν δεν συγγράφει και δεν πρωταγωνιστεί, παρουσιάζει. Εν προκειμένω έχει παρουσιάσει σόου όπως «The Voice», παιχνίδια όπως το «Δεν έχω λόγια» και υπήρξε μέλος σε κριτικές επιτροπές πολλών σόου.δοκίμασε τις δυνάμεις της στοαλλά δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει όσο αναμενόταν με αποτέλεσμα να στρέψει και πάλι το βλέμμα της στην υποκριτική.Το βαρύ πυροβολικό του θεάτρου έχει πρώτα διαγράψει επιτυχημένη πορεία στην παρουσίαση εκπομπών πολλών και διαφορετικών ειδών. Οείχε αναλάβει την παρουσίαση του ριάλιτι «Survivor» στο Mega αλλά και του παιχνιδιού «Power of ten».Αλλά και ενώ οτηλεοπτικά εκτός από κλασικούς ρόλους δοκιμάστηκε και στο τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» αλλά και μέχρι σήμερα παρουσιάζει το «Στην υγειά μας, ρε παιδιά» το οποίο έχει φιλοξενηθεί από τρία διαφορετικά κανάλια!Η επόμενη σεζόν είναι αυτή που θα ξαναζωντανέψει η συνήθεια που θέλει τους ηθοποιούς να παρουσιάζουν από τηλεπαιχνίδια μέχρι… ολόκληρες ζώνες. Ηείναι το πρόσωπο το οποίο επιθυμεί τονα αναλάβει το νέο του πρωινό μαγκαζίνο και μέχρι τώρα οι συζητήσεις συνεχίζονται καθώς δεν έχει οριστικοποιηθεί κάποια συμφωνία. Βάσω Λασκαράκη είναι η νέα άφιξη στην συγκεκριμένη αρένα και πλέον συζητά επίσημα με τονπροκειμένου να αναλάβει την παρουσίαση μιας εκπομπής η οποία μπορεί και να διαδεχθεί αυτή της Ελένης Μενεγάκη ή να φιλοξενηθεί σε άλλη ζώνη του καναλιού.έχει μπει για γυρίσματα στην ΕΡΤ καθώς θα είναι ο παρουσιαστής του παιχνιδιού. Εκπληξη, καθώς ο συγκεκριμένος ηθοποιός μέχρι τώρα δεν φλέρταρε με την τηλεόραση και κυρίως με την παρουσίαση.Στις θέσεις τους παραμένουν ημε τις εκπομπές τους να διαγράφουν επιτυχημένη πορεία. Δύσκολοι καιροί για παρουσιαστές. Ειδικά όταν έχουν να ανταγωνιστούν πρωταγωνιστές…