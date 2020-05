Ράιαν Μέρφι: Ανοιχτά γκέι, ακτιβιστής και... η πιο ακριβή «μετοχή» του Hollywood

Ο ανοιχτά γκέι ακτιβιστής, πρωτοπόρος και τιμημένος με βραβεία ΕΜΜΥ, Golden Globes, Ράιαν Μέρφι

H Lady Gaga στο Αmerican Ηorror Story

Ο ανοιχτά γκέι ακτιβιστής, πρωτοπόρος και τιμημένος με βραβείαΡάιαν Μέρφι θεωρείται σύμφωνα με το περιοδικόως ο «πιο ισχυρός παράγοντας στην τηλεόραση».Είναι ένα από τα πλέον δυνατά χαρτιά στο χρηματιστήριο τουμε τις μεγαλύτερες σταρ να συνωστίζονται για έναν ρόλο στις σειρές του.κάνουν τάματα στο εικόνισμά του. Το επισφράγισμα της επιτυχίας και της ονομαστικής αξίας της χρυσής μετοχής του στην βιομηχανία του θεάματος ήρθε με την μεταγραφή του από την FOX στοτον Ιούλιο του 2018. Η διαδικτυακή πλατφόρμα, του πρόσφερε συμβόλαιο αξίας, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ σε τηλεοπτικό παραγωγό.«Οι σειρές του Ράιαν Μέρφι έχουν επηρεάσει το πνεύμα της εποχής όσον αφορά την παγκόσμια κουλτούρα, έχουν επανεφεύρει τα είδη τηλεοπτικής ψυχαγωγίας και έχουν αλλάξει την πορεία της ιστορίας της τηλεόρασης» δήλωσε ο. «Η ακλόνητη αφοσίωσή του στην τελειότητα, καθώς και στο να δίνει φωνή σε υπο-εκπροσωπούμενες ομάδες, να παρουσιάζει μια μοναδική προοπτική ή απλώς να μας σοκάρει και να μας συγκλονίζει διαπερνά όλο το έργο του, το οποίο καταργεί τα όρια μεταξύ των διαφορετικών ειδών» κατέληξε αναφερόμενος στον άνθρωπο που την υπογραφή του φέρουν οι μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες των τελευταίων ετών."Η ιστορική σημασία αυτής της στιγμής είναι κάτι που κατανοώ βαθιά", ανέφερε ο. "Είμαι ένα γκέι αγόρι από την Ιντιάνα που μετακόμισε στο Χόλιγουντ το 1989, με 55 δολάρια στην τσέπη. Επομένως, το γεγονός ότι τα όνειρά μου αποκρυσταλλώθηκαν και έγιναν πραγματικότητα σε τέτοιο εντυπωσιακό βαθμό είναι συγκινητικό και συγκλονιστικό για εμένα. Νιώθω, ειλικρινά, απέραντη ευγνωμοσύνη απέναντι στον Τεντ Σαράντος, τον Ριντ Χέιστινγκς και τη Σίντι Χόλαντ της Netflix για την εμπιστοσύνη τους σε εμένα και στο μέλλον της εταιρείας μου, η οποία θα εξακολουθήσει να υπερασπίζεται τις γυναίκες, τις μειονότητες και τους ήρωες και τις ηρωίδες LGBTQ κοινότητας."Το «γκέι αγόρι» από την Ινδιάνα λοιπόν τα πήγε περίφημα στη ζωή του. Αγωνίστηκε, διεκδίκησε και κατάφερε να σκαρφαλώσει σ έναν θρόνο που ελάχιστοι φτάνουν και κυρίως, η βασιλεία του μοιάζει να έχει διάρκεια. Πέρα από την άκρως επιτυχημένη επαγγελματική ζωή είναι ευτυχισμένος και στα προσωπικά του καθώς είναι παντρεμένος από το 2012 με τον φωτογράφο Ντέιβιντ Μίλερ και απέκτησαν δύο αγόρια από παρένθετη μητέρα.Μάλιστα θέλοντας να επιστρέψει στο σύμπαν την ευγενική συμπεριφορά απέναντί τουδημιουργώντας ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες και τις μειονότητες πίσω από την κάμερα. Η εταιρία τουπροσέλαβε γυναίκες σκηνοθέτιδες σε ποσοστό 60%, ενώ ξεκίνησε το πρόγραμμα Half-Directors Mentorship Program, μέσω του οποίου κάθε σκηνοθέτης σε κάθε παραγωγή της Ryan Murphy Television λειτουργεί ως μέντορας για νέες σκηνοθέτιδες και σκηνοθέτες μειονοτικής καταγωγής από την προετοιμασία της παραγωγής έως και την ολοκλήρωσή της, προσφέροντας παράλληλα οικονομική βοήθεια για την κάλυψη μετακινήσεων, διαμονής και φροντίδας παιδιών για εργαζόμενες μητέρες και ταυτόχρονα πρόσβαση σε περαιτέρω εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη.Δεν είναι λοιπόν απλά ένας workaholic εργάτης στη βιομηχανία του θεάματος αλλά ένας τολμηρός σεναριογράφος που όλα του τα πιστεύω καταφέρνει και τα περνά μέσα από τις σειρές και τις ταινίες που γράφει, σκηνοθετεί ή κάνει την παραγωγή τους. Παράλληλα βέβαια μπορεί να γίνει πιο αμείλικτος και από τον πιο σκοτεινό ήρωα σειράς του , όταν οι πρωταγωνιστές του κάνουν δύσκολη τη ζωή.Εξαφάνισε τηχωρίς δεύτερη σκέψη όταν ηαρνούταν να συμμετάσχει στην τρίτη ταινία «Sex and the City» . «Λατρεύω τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, δούλεψα μαζί της. Τη βρίσκω εκπληκτική. Είναι εξαιρετική παραγωγός και μια πανέξυπνη επιχειρηματίας . Ας γυρίσουμε λοιπόν μία ταινία όπου η Σαμάνθα θα είναι νεκρή» δήλωσε εκτελώντας με συνοπτικές διαδικασίες την ηρωίδα του.γεννήθηκε στην Ινδιανάπολη το 1965, και η οικογένειά του έχει ρίζες από την Ιρλανδία. Πήγε σε καθολικό σχολείο και κατά τα παιδικά του χρόνια πήρε μέρος σε παιδική χορωδία ( εκείνη η περίοδος της ζωής του ζωντανέψει στο «Glee»). Στα χρόνια της εφηβείας του εξομολογήθηκε στους δικούς του ότι ήταν γκέι και η αντίδρασή τους ήταν να τον οδηγήσουν σε ψυχοθεραπευτή. Σπούδασε δημοσιογραφία και ξεκίνησε να εργάζεται ως δημοσιογράφος ενώ παράλληλα έγραφε και τα σενάριά του. Το 1999 έκανε την πρώτη παραγωγή του στην τηλεόραση με το εφηβικό σίριαλη καθιέρωση όμως ήρθε τέσσερα χρόνια μετά με τοπου δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια επικριτική ματιά στον κόσμο της πλαστικής χειρουργικής και προβαλλόταν επί 7 χρόνια χαρίζοντας του την πρώτη υποψηφιότητά του για βραβείο ΕΜΜΥ το οποίο και κατάφερε να το κερδίσει για μια άλλη σειρά του στοπου διήρκησε 6 χρόνια. Ακολούθησε το 2011 ο πρώτος κύκλος της σειράς τρόμου «American Horror Story» με πρωταγωνίστρια την Τζέσικα Λανγκ η οποί έπαιξε και στους επόμενους τρεις κύκλους για να την διαδεχτούν στη συνέχεια οι.Ανάμεσα στις σημαντικές καλλιτεχνικές και εμπορικές επιτυχίες του περιλαμβάνεται η τηλεταινία «The normal heart» με την οποία κέρδισε το δεύτερο ΕΜΜΥ του και στην οποία εμφανιζόταν η Τζούλια Ρόμπερτς ενώ στοη Τζέσικα Λανγκ και η Σούζαν Σαράντον ζωντάνεψαν με εντυπωσιακό τρόπο την έχθρα τωνΟ Μέρφι ήταν σεναριογράφος και σκηνοθέτης της υποψήφιας για Χρυσή Σφαίρα ταινίας, με πρωταγωνίστριες τις Ανέτ Μπένινγκ και Γκουίνεθ Πάλτροου, καθώς και της εμπορικής επιτυχίας "", με πρωταγωνιστές τους. Το 2014, σκηνοθέτησε την ταινία "The Normal Heart" για την καλωδιακή τηλεόραση, η οποία ήταν υποψήφια για 16 βραβεία Emmy και τρεις Χρυσές Σφαίρες και κέρδισε το Emmy καλύτερης τηλεοπτικής ταινίας.Στοπροβλήθηκαν τόσο τομε τηνόσο και το υπέροχοη σειρά με το μεγαλύτερο καστ τρανς ηθοποιών που έχουμε δει έως τώρα και την ιέρεια του νέα σειρά του «Hollywood» μια άρτια παραγωγή η οποία όμως δεν έλαβε και τις καλύτερες κριτικές. Ολοι μίλησαν για μια πανάκριβη παραγωγή, για εξαιρετικούς ηθοποιούς ( Ντίλαν Μακντέρμοντ, Μίρα Σορβίνο, Πάτι ΛουΠον, Τζιμ Πάρσονς, Queen Latifa κ.ά) αλλά για ένα σενάριο μελό και άνευρο. Η σειρά που κινείται ανάμεσα στην αλήθεια και την μυθοπλασία, μπερδεύει αληθινούς χαρακτήρες με άλλους που είναι κατασκευασμένοι και φαντάζεται ένα Χολιγουντ στο οποίο μια γυναίκα μπορεί να είναι επικεφαλής ενός μεγάλου στούντιο, ένα γκέι ζευγάρι να φιλιέται στο κόκκινο χαλί των OScar την περίοδο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Και σ αυτή τη σειρά, όπως και σε όλες τις υπόλοιπες του Μέρφι, κυριαρχούν τα υψηλά στάνταρντς παραγωγής, το χιούμορ και η αυθεντική συγκίνηση, η αγάπη του για την υπερβολή και τα πιστεύω του για ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώματα στην ζωή.Το επόμενο μεγάλο του project δεν είναι άλλον από την μεταφορά στην μικρή οθόνη της ζωής του διάσημου σχεδιαστή Halston ο οποίος κυριάρχησε στον κόσμο της μόδας στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 90 με τον Γιουαν ΜακΓκρέγκορ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο αλλά λόγω κορονοιού σταμάτησαν . Η πρεμιέρα αναμένεται μέσα στο 2021. Τέλος, μέσα στα επόμενα σχέδια του δαιμόνιου Μέρφι είναι η κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλμε το οποία βάζει πλώρη για τα Οσκαρ, η τηλεοπτική προσαρμογή του γνωστού μιούζικαλ «A Chorus Line» και το πολυαναμενόμενο «Ratched»Ο άνθρωπος που όπως ο ίδιος δήλωσε « μεγάλωσα σ ένα σπίτι με σπασμένα όνειρα» συχνά αναφέρει ότι στην τηλεόραση δεν χωρά το «ίσως» αλλά μόνο το «ναι ή το όχι» και πως η δική του φιλοσοφία ζωής στηρίζεται στο εξής: «Θα προτιμούσα να αποτύχω παρά να ζω μίζερα και φοβισμένα. Ετσι στην καριέρα μου εχω εφαρμόσει το εξής