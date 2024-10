Nobody Wants This: Το φιλί που συζητήθηκε - Ποια κίνηση έκανε ο Adam Brody και τρέλανε τους τηλεθεατές

Μπορεί η ρομαντική κωμική σειρά του « Nobody Wants This » να κυκλοφόρησε μόλις πρόσφατα στο Netflix , ωστόσο το πρώτο φιλί των πρωταγωνιστών έχει ήδη ανακηρυχθεί ως ένα από τα καλύτερα της τηλεόρασης.Στο «Nobody Wants This» πρωταγωνιστούν οως Noah Roklov, ένας φρεσκοχωρισμένος ραβίνος, και η Kristen Bell ως Joanne, μια γυναίκα που κάνει μαζί με την αδερφή της ένα podcast για το σεξ.Όταν οι δυο τους συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πάρτι, η χημεία τους είναι αναμφισβήτητη, αλλά δεν μπορούν να αγνοήσουν τις έντονες διαφορές στον τρόπο ζωής και τα πιστεύω τους.Το φιλί που έχει ξεσηκώσει θύελλα θετικών σχολίων έρχεται στο δεύτερο επεισόδιο. Διαβάστε τη συνέχεια και δείτε την επίμαχη σκηνή στο Watch and Chill