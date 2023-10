Milli Vanilli: Έρχεται επετειακή συλλογή του διάσημου ποπ συγκροτήματος των 90 's

Ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα των δεκαετιών ‘80 και ‘90, το ποπ ντουέτοεπιστρέφει στη δισκογραφία με μια επετειακήπου θα κυκλοφορήσει στις 17 Νοεμβρίου, με αφορμή τα 35 χρόνια από την είσοδό τους στον κόσμο της μουσικής.Η δισκογραφική αυτή έκδοση θα περιλαμβάνει 17 συνολικά τραγούδια, μεταξύ των οποίων και οι μεγάλες επιτυχίες «Girl You Know It's True», «Blame It On the Rain», «I'm Gonna Miss You», «Baby Don’t Forget My Number», «Is It Love» κ.α.Οι Rob Pilatus, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1998 σε ηλικία μόλις 32 ετών, και Fab Morvan υπήρξαν κορυφαίοι ποπ σταρς στην εποχή τους. Οι αφίσες τους ήταν κολλημένες σε όλα τα εφηβικά κοριτσίστικα δωμάτια, τα τραγούδια τους έπαιζαν διαρκώς στα μεγαλύτερα μουσικά ραδιόφωνα και τα διασημότερα κλαμπ του πλανήτη ενώ οι δίσκοι τους πουλούσαν εκατομμύρια αντίτυπα.Το 1990 οι Milli Vanilli απέσπασαν κέρδισαν το βραβείο Γκράμι στην κατηγορία «Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης», διάκριση η οποία ωστόσο σήμανε την αρχή του τέλους τους. Το ανδρικό ντουέτο αναγκάστηκε να επιστρέψει το βραβείο όταν αποδείχτηκε ότι δεν τραγουδούσαν οι ίδιοι τα κομμάτια τους. Το σκάνδαλο που ξέσπασε ήταν τεράστιο το όνομά τους παρόλα αυτά έμεινε ανεξίτηλα γραμμένο στην σύγχρονη ποπ ιστορία.