Δείτε πώς είναι σήμερα η Ματίλντα

Η Μάρα Γουίλσον το 1996 πρωταγωνίστησε στην οικογενειακή ταινία « Ματίλντα », σημειώνοντας τεράστια επιτυχία στα 9 της χρόνια.Μόλις τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία της διάσημης ταινίας, η ηθοποιός αποσύρθηκε από τη μεγάλη οθόνη και συμμετείχε σε διάφορα θεατρικά έργα.Το 2013 αποφάσισε να αλλάξει καριέρα και έστρεψε την προσοχή της στη συγγραφή, αν και εξακολουθούσε να εμφανίζεται σε σειρές όπως το Broad City και το BoJack Horseman. Το θεατρικό της έργο Sheeple ανέβηκε το 2013 και το βιβλίο της, Where Am I Now? True Stories of Girlhood and Accidental Fame, κυκλοφόρησε το 2016.Δύο χρόνια μετά, η Γουίλσον συνεργάστηκε με το Project UROK, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό του οποίου η αποστολή είναι να βοηθήσει τους εφήβους με ψυχικές ασθένειες.