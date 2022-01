Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η τηλεοπτική σειρά “Married with Children” ( Παντρεμένοι με παιδιά ) δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, αφού μιλάμε για μία από τις πιο επιτυχημένες κωμωδίες όλων των εποχών. Η εκπομπή ξεκίνησε το 1987 και μετά από 262 επεισόδια μονοπώλησε το ενδιαφέρον με τις απίστευτες ατάκες και τους γραφικούς χαρακτήρες έως και σήμερα.Πέρα από τον Al Bundy (και τα παιδιά του Bud (David Faustino) και Kelly (Christina Applegate), την παράσταση έκλεψε και η “μητέρα”, που την υποδύθηκε η ηθοποιός Katey Sagal.H 67χρονη πλέον ηθοποιός μετά την τεράστια επιτυχία της σειράς, συνέχισε να εργάζεται στην τηλεόραση και το 2008 έκανε και πάλι το μεγάλο “μπαμ” στην κορυφαία σειρά “ Sons Of Anarchy ” σε έναν κόντρα ρόλο, που άφησε όμως τις καλύτερες εντυπώσεις.Πώς είναι σήμερα η ηθοποιός; Διαβάστε στο Watch and Chill