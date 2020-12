Αυτές είναι οι 10 πλουσιότερες γυναίκες ηθοποιοί

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Χρειάζονται πάρα πολλά για να γίνει κάποιος μεγάλο αστέρι στο Χόλιγουντ , αλλά οι γυναίκες της παρακάτω λίστας κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή.Οι περισσότερες από αυτές έχουν προσφέρει αριστουργηματικές ερμηνείες, ενώ αρκετές διαθέτουν και ταλέντο στο τραγούδι και στον χορό. Έξυπνο μυαλό για να μπορέσουν να επενδύσουν σωστά και να πάρουν σωστές αποφάσεις και φυσικά μια δυνατή ομάδα επαγγελματιών από πίσω, που τις συμβουλεύει σε κάθε τους κίνηση.Ακολουθούν οι 10 πλουσιότερες γυναίκες ηθοποιοίΣτα 14 χρόνια της, η Reese Witherspoon ανέλαβε τον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία “The Man in the Moon”. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ήταν πλέον διάσημη ηθοποιός ενώ το 2006 κέρδισε και ένα Όσκαρ για την ερμηνεία της στο φιλμ “Walk the Line”.Αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστεί στη σειρά του Apple TV “The Morning Show” και κερδίζει τουλάχιστον 1,25 εκατομμύρια δολάρια ανά επεισόδιο. Επιπλέον, σύμφωνα με το Variety, η Witherspoon κέρδισε 1 εκατομμύριο δολάρια για κάθε επεισόδιο των τηλεοπτικών σειρών “Big Little Lies” και “Little Fires Everywhere”.Η Witherspoon δουλεύει παράλληλα και ως εκτελεστικός παραγωγός και έχει ιδρύσει και μια εταιρεία ρούχων με το όνομα “Draper James”.Η πρώτη αγάπη της Nicole Kidman ήταν το μπαλέτο και μετά ακολουθούσε η υποκριτική. Εγκαταλείποντας το γυμνάσιο για να πραγματοποιήσει τα όνειρά της, είχε τον πρώτο ρόλο της στην αυστραλιανή ταινία “Bush Christmas” το 1983.Ακολούθησαν δεκάδες ταινίες, ένα Όσκαρ για το φιλμ The Hours, ενώ τα τελευταία χρόνια η Kidman σημειώνει μια αξιοσημείωτη καριέρα και στην τηλεόραση (Big Little Lies, The Undoing).