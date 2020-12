IMDb: Οι 10 δημοφιλέστεροι ηθοποιοί για το 2020

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το(the Internet Movie Database) αποκάλυψε τους δέκα κορυφαίους ηθοποιούς του 2020, σύμφωνα με τα δεδομένα της ιστοσελίδας τους.Σύμφωνα με τον ιστότοπο, η κατάταξη διαμορφώθηκε από τις βαθμολογίες στο STARmeter, ενώ παράλληλα αυτοί ήταν και οι ηθοποιοί που είχαν τις περισσότερες αναζητήσεις τον τελευταίο χρόνο.Πολλοί από αυτούς που βρίσκονται στη λίστα είναι διάσημοι από τη δουλειά τους με το Netflix και είχαν μια εξαιρετική χρονιά στην καριέρα τους, παρά την πανδημία του κορωνοϊού.Ακολουθεί το Top 10: Cavill τα πήγε πολύ καλά το 2020. Στα τέλη του 2019, πρωταγωνίστησε στην επιτυχημένη σειρά The Witcher στο Netflix αλλά και στο φιλμ Enola Holmes. Το όνομά του βρίσκεται συνεχώς στη δημοσιότητα, ενώ όλοι περιμένουν να επιστρέψει στον ρόλο του Superman στο Justice League Zack Snyder Cut.H Cardellini μετράει πάρα πολλά χρόνια στην υποκριτική, αλλά η καριέρα της “απογειώθηκε” μετά τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη σειρά Dead to Me στο Netflix.Oι πάντες έψαξαν την Anya Taylor-Joy μετά την εξαιρετική της ερμηνεία στη μίνι σειρά του Netflix The Queen’s Gambit.