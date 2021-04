Bachelor… από «χρυσάφι» για τον Alpha

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

To διεθνές dating show που έκανε την πρεμιέρα του στηνστοντον Σεπτέμβριο του 2020 και κατάφερε να γεμίσει ροδοπέταλα τα βράδια μας έγινε το απόλυτo «talk of the town» και συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις!Πέρα από το τηλεοπτικό κοινό, και οι επαγγελματίες του digital marketing και innovation υπέκυψαν στο στοχευμένο, πρωτογενές και πρωτότυπο περιεχόμενο των social media accounts τουκαι του χάρισαν τρία βραβεία.Οι digital καινοτομίες και οι πρωτοποριακές πρακτικές που σε συνεργασία με τον Alpha εισήγαγε και εφάρμοσε η εταιρία Imperius στα social media, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην ανάδειξη του πρώτουστο πιο δημοφιλές τηλεοπτικό πρόγραμμα της σεζόν.αφού η ομάδα των social media «φλέρταρε» με το κοινό σε όλες τις πλατφόρμες, χρησιμοποιώντας χιούμορ, πρωτογενές, αλλά και τηλεοπτικό περιεχόμενο, ενώ επιστράτευσε πνευματώδη διάλογο με τους χρήστες και τα πρόσωπα του καναλιού καθώς και custom φίλτρα και ενέργειες που αύξησαν κατακόρυφα και τον αριθμό, αλλά και το engagement των Bachelor Fans. Η εταιρεία Imperius κέρδισε 3 βραβεία στα Indie Awards για την social media παρουσία της εκπομπής “The Bachelor” του Alpha στον Digital χώρο:Bronze βραβείο στην κατηγορία Branded Content για το πρωτογενές περιεχόμενο που δημιούργησε σε όλες τις πλατφόρμες και κυρίως στο Tik Tok, το πιο επιτυχημενο Tik Tok account στην Ελλάδα για το 2020 με 200Κ followers και περισσότερα από 9,1M likes.Bronze βραβείο στην κατηγορία Most Innovative Use of Digital για το interactive Instagram AR Filter που οι χρήστες αγάπησαν και έπαιξαν.Most Innovative Use of Digital | GoldGold βραβείο στην κατηγορία Most Innovative Use of Digital για την δημιουργία της πρώτης Discord κοινότητας σε τηλεοπτική εκπομπή.