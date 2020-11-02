Big Brother - Παναγιώτης: «Όλοι έχουμε δει το βιντεάκι το... νινί σέρνει καράβι»

που δε μπορεί να βρει τα βίντεο.
ΜΕ ΑΓΕΝΕΙΑ ΠΙΕΣΑΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛ ΕΝΑΝ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ... Η ΜΑΛΕΣΚΟΥ ΤΟ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΑΦΗΣΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΤΗΣ ΤΟΝ ΕΔΙΩΞΕ ΣΑΝ ΙΣΧΥΡΗ ΔΙΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΦΑΙΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΕΚΡΙΝΕ...ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΥΜΩΜΕΝΗ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΞΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΡΥΘΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΗς ΕΠΙΘΕΤΗΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΤΗΣ...ΘΕΛΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΚΑΡΒΕΛΙΑ ΑΚΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΥΤΟΙ ΟΙ "ΑΣΧΕΤΟΙ¨"...ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΡΟΥΛΑ ΤΩΡΑ ΑΓΓΙΖΟΥΜΕ ΠΑΤΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ... ΤΑ ΠΡΩΙΝΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΑΛΕΣΚΙΑΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΨΟΥΝ...ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΤΟ ΑΠΕΧΘΕς ΡΙΑΛΙΤΙ ΤΙ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΧΑΜΕ ΑΛΛΟ ΗΘΟΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΩΡΑΣΗ...ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΚΑΝΕ ΛΑΘΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΤΟ ΠΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΙς ΚΑΤΑΚΟΚΚΙΝΟ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΤΙ ΕΚΑΝΕ ΑΥΤΟΣ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ Ο ΕΠΙΘΕΤΗΚΟΤΑΤΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ...ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΔΕΝ ΠΑΕΙ...ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΡΩΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΝΕΑΡΟ ...ΠΩΣ ΜΑΣ ΦΑΝΗΚΕ ΑΥΤΗ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ...Η ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ...ΑΙΣΧΟΣ...
Πες τα αγόρι μου κι ας είσαι έξω δεν πειράζει. Καλό ειναι οι τυφλοί να βρίσκουν το φως τους
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΒΡΕΣ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΑΔΕΡΦΟ ΣΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ BIGBROTHER. ΤΟΝ ΒΛΑΧΟΔΗΜΑΡΧΟ ΑΣΤΟΝΑ ΔΕ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΠΟ ΛΟΓΙΑ. 65 ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ 47!
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΠΑ ΤΗΝ ΣΚΥΛΟΥ Κ ΤΟΝ ΚΕΧΑΓΙΑ ΠΟΥ ειναι ο μονος παικτης παγκοσμιως που ΒΓΑΙΝΕΙ μονο ΜΕ ΒΡΑΚΙ......1.30 ΩΡΑ σε καθε διωρο επεισοδιο μας βαζει η παραγωγη να βλεπουμε να τριβετε φορωντας μονο το σωβρακο του, ο κεχαγιας πανω στην σοφια, απιστευτα πραματα