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Big Brother Χριστίνα Ορφανίδου Παναγιώτης Βαρουξής

Big Brother - Παναγιώτης: «Όλοι έχουμε δει το βιντεάκι το... νινί σέρνει καράβι»

bbpanagiotis
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Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι μίλησε για τη σχέση του με τη Χριστίνα Ορφανίδου και την εμπειρία του στο σπίτι του Μεγάλου Αδελφού

Τον... δίδυμο Παναγιώτη Βαρουξή, o οποίος αποχώρησε από το «Big Brother» στο live της Παρασκευής, υποδέχτηκε στο «Love it» η Ιωάννα Μαλέσκου.

Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι μίλησε για όσα έζησε στο σπίτι του «Μεγάλου Αδερφού», τη αποχώρησή του, αλλά και την πολυσυζητημένη σχέση του με τη Χριστίνα Ορφανίδου.

«Μου ήρθε κρυάδα με την αποχώρησή μου, δεν το περίμενα. Τη Χριστίνα δεν την ερωτεύτηκα ποτέ. Ήμουν κοντά της γιατί μου άρεσε σαν γυναίκα και ήθελα να έχω ένα άτομο κοντά μου. Ποτέ δεν είχα πει τι να ψηφίσει. Λέει κάποια ψεματάκια. Δεν έχω πει σε κανέναν τι να ψηφίσει. Ειδικά για την Άννα Μαρία. Την Άννα Μαρία τη στηρίζω φουλ. Στηρίζω τον αδερφό μου και την Άννα Μαρία.

Με τη Χριστίνα ήρθαμε κοντά. Όλοι έχουμε δει το βιντεάκι το νινί σέρνει καράβι. Και ουσιαστικά εγώ ήμουν το καράβι της. Την έβαλε η Σοφία. Χρησιμοποιήθηκα από τη Χριστίνα. Με προσέγγισε για στρατηγικούς λόγους. Η Σοφία ήταν ο αρχηγός της ομάδας. Το σταμάτησα όταν είδα πως προσπαθούσε να με επηρεάζει για άλλα άτομα που είχα δίπλα μου. Ήταν η πρώτη φορά που ήμουν υποψήφιος. Με άφησε τελευταίο και με το που είπε το όνομα Χριστίνα μου βγήκε όλη η πίεση» είπε, μεταξύ άλλων, ο Παναγιώτης Βαρουξής.

Δείτε όλα όσα είπε ο πρώην παίκτης του Big Brother στα παρακάτω βίντεο:








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ΣΧΟΛΙΑ (3)

ΝΑΙ ΑΛΛΑ

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΠΑ ΤΗΝ ΣΚΥΛΟΥ Κ ΤΟΝ ΚΕΧΑΓΙΑ ΠΟΥ ειναι ο μονος παικτης παγκοσμιως που ΒΓΑΙΝΕΙ μονο ΜΕ ΒΡΑΚΙ......1.30 ΩΡΑ σε καθε διωρο επεισοδιο μας βαζει η παραγωγη να βλεπουμε να τριβετε φορωντας μονο το σωβρακο του, ο κεχαγιας πανω στην σοφια, απιστευτα πραματα

Απάντηση
παίζει να είμαι ο μόνος άνθρωπος παγκοσμίως

που δε μπορεί να βρει τα βίντεο.

Απάντηση
στελιος

ΜΕ ΑΓΕΝΕΙΑ ΠΙΕΣΑΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛ ΕΝΑΝ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ... Η ΜΑΛΕΣΚΟΥ ΤΟ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΑΦΗΣΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΑΚΑΛΥΠΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΤΗΣ ΤΟΝ ΕΔΙΩΞΕ ΣΑΝ ΙΣΧΥΡΗ ΔΙΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΦΑΙΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΕΚΡΙΝΕ...ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΥΜΩΜΕΝΗ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΞΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΡΥΘΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΗς ΕΠΙΘΕΤΗΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΤΗΣ...ΘΕΛΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΚΑΡΒΕΛΙΑ ΑΚΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΥΤΟΙ ΟΙ "ΑΣΧΕΤΟΙ¨"...ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΡΟΥΛΑ ΤΩΡΑ ΑΓΓΙΖΟΥΜΕ ΠΑΤΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ... ΤΑ ΠΡΩΙΝΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΑΛΕΣΚΙΑΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΨΟΥΝ...ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΤΟ ΑΠΕΧΘΕς ΡΙΑΛΙΤΙ ΤΙ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΧΑΜΕ ΑΛΛΟ ΗΘΟΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΩΡΑΣΗ...ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΚΑΝΕ ΛΑΘΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΤΟ ΠΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΙς ΚΑΤΑΚΟΚΚΙΝΟ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΤΙ ΕΚΑΝΕ ΑΥΤΟΣ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ Ο ΕΠΙΘΕΤΗΚΟΤΑΤΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ...ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΔΕΝ ΠΑΕΙ...ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΡΩΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΝΕΑΡΟ ...ΠΩΣ ΜΑΣ ΦΑΝΗΚΕ ΑΥΤΗ Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ...Η ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ...ΑΙΣΧΟΣ...

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asdasdasd

Πες τα αγόρι μου κι ας είσαι έξω δεν πειράζει. Καλό ειναι οι τυφλοί να βρίσκουν το φως τους

Απάντηση
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ "ΝΙΝΙ" ΚΑΝΕ ΚΑΤΙ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΟ

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΒΡΕΣ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΑΔΕΡΦΟ ΣΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ BIGBROTHER. ΤΟΝ ΒΛΑΧΟΔΗΜΑΡΧΟ ΑΣΤΟΝΑ ΔΕ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΠΟ ΛΟΓΙΑ. 65 ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ 47!

Απάντηση
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