ΕΟΔΥ: Πού θα γίνουν δωρεάν rapid test αύριο Πέμπτη

Αύριο, Πέμπτη 17 Ιουνίου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του(ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες. Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00-15:002. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:30 -15:003. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:004. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30 -15:005. Δ. Διονύσου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, 'Αγιος Στέφανος, 09:30 - 15:006. Δήμος Ιλίου, Αίαντος 59, Ίλιον, 09:00 -15:007. Δήμος Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Ευπαύλεως, Χαϊδάρι , 09:00 - 15:008. Δ. Ελληνικού - Αργυρούπολης, Πλ. Σουρμένων - Ιασωνίδου, 09:30 -15:009. Δ. Γαλατσίου, Γαλατσίου & Βεϊκου - πλ. Ηρώων, 09:30 -15:0010. Δ. Αγ. Ανάργυροι, Κάδμου & Κιλελέρ, Καματερό, 09:30 -15:0011. Νότια Πύλη ΔΕΘ , 09:00 -19:0012. Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη, μπροστά στο κοινοτικό κατάστημα Φιλύρου ,10:00 - 15:0013. Δ. Καλαμαριάς, στην πλατεία Δημαρχείου , στον Πεζόδρομο, 10:00 - 15:0014. Δ. Θέρμης, στην κοινότητα Καρδίας, Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου, 10:00 - 15:0015. Δ. Ν. Χαλκηδόνας , στο Βαθύλακκο , 10:00 - 15:0016. Δ. Ωραιοκάστρου, στην κοινότητα Νεοχωρούδας, 10:00 - 15:0017. Drive through στο δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, 28 ης Οκτωβρίου 157 , 10:00-15:00.18. Δ. Δέλτα, κοινότητα Μαλγάρων, 9:00-14:0019. Κοινότητα Κάτω Βασιλικής, Αιτωλοακαρνανία20. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος21. ΚΑΠΗ Μεσολογγίου22. ΚΑΠΗ Αγρινίου23. Δ. Αγρινίου, Χαρ. Τρικούπη24. Παλαιά Επίδαυρος, Επίδαυρος, 10:00-12:0025. Νέα Επίδαυρος, Επίδαυρος, 12:30-14:3026. Πλατεία Αγίου Πέτρου, 'Αργος, 09:15-14:1527. Κοινότητα Λεωνίδειο, Αρκαδία28. Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Αρκαδία29. Πηγάδι Λεωνιδείου, Αρκαδία30. Κοινότητα Τύρος, Αρκαδία31. Παναρκαδικό Νοσοκομείο32. Δημαρχείο 'Αρτας, 08:00-14:0033. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, 'Αρτας, 09:00-14:0034. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, 08:30-14:3035. Πλατεία εκκλησίας Αγ. Χαραλάμπους, Τσουκαλέικων, Αχαΐας, 09:00-14:3036. Κ.Υ. Θήβας37. Δ. Τανάγρας, Οινόφυτα, Βοιωτία38. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Θ. Ζιακα 23, Γρεβενά, 09:00-15:0039. Δημαρχείο Γρεβενών, 10:00-14:0040. Κέντρο Ενημέρωσης Δ. Δράμας, 09:0041. Drive through στην Εθνικής Αμύνης, Δράμα, 09:0042. Λιμάνι Καμαριώτισσας - Κτήμα Μαλαματίνα, Σαμοθράκη43. Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:0044. Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:0045. Λαϊκή Αγορά Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:0046. Κτελ Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:0047. Κ.Υ. Ορεστιάδας, 08:30-13:0048. Κεντρική Πλατεία Ψαχνών, Εύβοια, 09:30-12:3049. Περιφερειακό Ιατρείο Βαθύ Αυλίδας, Εύβοια, 09:30-12:3050. Γρεγολίμανο Λιχάδας, προβλήτα, Εύβοια MED, 09:0051. Πλατεία Κατσαντώνη, Καρπενήσι52. Κεντρική Πλατεία Πύργου, Ηλεία, 09:00-14:3053. Χωριό Βασιλάκι, κεντρική αγορά, Ηλεία, 09:00-11:3054. Κοινοτικό Γραφείο Φλόκα, Ηλεία, 12:00-14:3055. Κοινοτικό γραφείο Ρουμπάκι, Ηλεία, 09:00-14:3056. Κοινότητα Φυτείας, Βέροια, 09:30-14:0057. Κοινότητα Ροδοχωρίου, Νάουσα, 09:30-14:0058. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο59. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο60. Κ.Υ. Πρίνου, Θάσος61. Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα, 08:00-16:0062. Δημαρχείο Παραμυθιας, Θεσπρωτία, 08:00-16:0063. Πλατεία Φιλιατών, Θεσπρωτία, 08:00-16:0064. Ράχες, Ικαρία65. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-14:0066. Κτίριο Περιφέρειας, Ιωάννινα, 09:00-14:0067. Αρχοντικό Πυρσινέλλα, Ιωάννινα, 09:00-14:0068. Χρυσούπολη, Καβάλα, 09:0069. Πλατεία Ελευθερίας, Καβάλα, 09:0070. ΔΟΝΑ, Λέρος, 09:00-13:0071. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου72. Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα-Παυσίλυπο, 09:00-14:0073. Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Αγίας Παρασκευής, 09:00-14:0074. Δ. Σοφάδων, Κεντρική Πλατεία Σοφάδων, 10:00-14:0075. Δ. Καρδίτσας, Αρτεσιανό Καρδίτσας, 10:00-12:0076. Δ. Καρδίτσας, 'Αγιος Θεόδωρος Καρδίτσας, 12:00-14:0077. Λεωφόρος Κύκνων, Καστοριά, 09:0078. Ιεροπηγή Καστοριάς, 09:0079. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, 09:0080. Κόμβος Σιδαρίου, Κέρκυρα, 09:3081. Κ.Υ. Λευκίμης, Κέρκυρα, 09:3082. ΚΑΠΗ Κιλκίς, 08:0083. Κοινότητα Σιάτιστας, στο Τραπάντζειο Γυμνάσιο, έναντι Αγίου Δημητρίου, Δ. Βοΐου, Κοζάνη, 11:00-13:0084. Κ.Υ. Κοζάνης, 08:0085. Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, 08:0086. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:30-14:0087. Νεμέα, Προαύλιος χώρος Δημαρχείου, Κορινθία, 09:30-13:3088. Κοινότητα Ζηπάρι, Κως, 10:0089. Επαρχείο, Κως, 09:00-11:0090. ΚΑΠΗ Λακωνίας91. Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 09:00-15:0092. Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 09:00-15:0093. Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα, 09:00-15:0094. Πλατεία Αισχύλου, Ν. Σμύρνη, Λάρισα, 09:00-14:0095. 'Αγιος Βησσαρίωνας, Λάρισα, 09:00-14:0096. Τέμπη, Λάρισα, 09:00-15:0097. Πάρκο Καραθάνου και Ηρώων Πολυτεχνείου, έναντι 1 ης Στρατιάς, Λάρισα, 09:00-14:0098. ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου, Γιαμπουδάκη 5, Λασίθι, 08:0099. Πολυχνίτος, Λέσβος, 10:00100. ΚΑΠΗ Λευκάδας, 08:30-10:30 & 13:30-14:30101. Μαρίνα Λευκάδας, 11:00-13:00102. Drive through Μύρινα, Λήμνος, 09:30103. 'Ανω Βόλος, 7 η ΤΟΜΥ Ιωλκού, 09:00-14:00104. Κτίριο ΠΕ Μαγνησίας, Βόλος, 09:00-14:00105. ΚΤΕΛ Βόλου, 09:00-14:00106. Ν. Αγχιαλός, Μαγνησία, 09:00-14:00107. Κτίριο ΠΕ Μεσσηνίας-Αίθουσα Κουμουνδούρος, Καλαμάτα, 08:30-15:00108. Αγορά Αγ. Τριάδος, Μεσσηνία, 08:00-14:00109. Πλατεία Νάουσας, Πάρος, 10:00110. Δημαρχείο Γιαννιτσών, Πέλλα, 09:00111. Πλατεία Μικρών Καταρρακτών, Έδεσσα, 10:00112. Drive through στην Ανδρομάχη, Κατερίνη, 11:00113. Πλατεία Δημαρχείου Κατερίνη, 10:00114. Σιδηροδρομικός Σταθμός Κατερίνης, 10:30115. Περιοχή Φόρος, Πρέβεζα, 09:00116. Παραλία Πρέβεζας, 09:00117. ΚΑΠΗ Περιβολίων, Ρέθυμνο, 09:00118. Σαν Φραντζέσκο, Ρόδος, 09:00-14:30119. Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 09:00-14:30120. Γ.Ν. Σάμος121. Κ.Υ. Καρλοβάσου, Σάμος122. Χρυσό Σερρών, 10:00123. Αναγέννηση Σερρών, 10:00124. Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Σύρος, 10:00-14:00125. Πλατεία Οιχαλίας, Τρίκαλα, 08:30126. Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 10:00127. Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, 08:00128. Δημαρχείο Τρικάλων, 12:00129. Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 09:00130. Πλατεία Βουβής, Τρίκαλα, 11:00131. Drive through οδός Φιλίας, Λαμία, 09:00-13:00132. Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 11:00133. Λαϊκή Αγορά Σταυρού, Λαμία, 08:30134. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα, 08:00135. Κέντρο Αμύνταιου, Φλώρινα, 09:00136. Αης Μελίτης, Φλώρινα137. Πνευματικό Κέντρο Φωκίδας, 09:00138. Λιμάνι Γαλαξιδίου, Φωκίδα, 09:30139. Νέα Μουδανιά, κλειστό γυμναστήριο, Χαλκιδική, 10:00-14:00140. Πλατεία 1866, Χανιά, 10:00141. Πλατεία Βουνακίου, Χίος