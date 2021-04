ΕΟΔΥ: Πού θα γίνουν μαζικά τεστ για covid-19 την Πέμπτη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αύριο, Πέμπτη 22 Απριλίου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 10:00-15:002. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ) , 10:00-15:003. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 10:00-15:004. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας) , 10:00-15:005. Δ. Διονύσου, Ηρωών Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, 'Αγιος Στέφανος, 10:00-15:006. Δ. Νέας Ιωνίας, Παλαιών Πατρών Γερμανού & Καρολίδου, 10:00-15:007. Δ. Νέας Σμύρνης, Κεντρική Πλατεία Νέας Σμύρνης, 10:00-15:008. Δ. Χαίδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο κλειστό γήπεδο), 10:00-15:009. Δ. Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 10:00-15:0010. Νότια Πύλη ΔΕΘ , 09:00 -19:0011. Δ. Καλαμαριάς, στην πλατεία Δημαρχείου , στον Πεζόδρομο ,10:00 - 15:0012. Drive through στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, Ηπείρου 19, Πανόραμα,10:00 - 15:0013. Δ. Ευόσμου-Κορδελιού, πάρκο Μουσών, 10:00 - 15:0014. Δ. Παύλου Μελά , μπροστά στο δημαρχείο Πολίχνης , 10:00 - 15:0015. Δ. Αμπελοκήπων, Φιλιππουπόλεως και Μ. Αλεξάνδρου16. Κοινότητα Εμπεσού, Αιτωλοακαρνανία17. Πλατεία Μεσολογγίου18. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος19. Λιμεναρχείο Ερμιόνης, Αργολίδα20. Λεωνίδιο, Αρκαδία21. Τύρος, Αρκαδία22. Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη23. Δημαρχείο 'Αρτας24. Καμίνια Αχαΐας, Παλαιά Ε.Ο. Πατρών-Πύργου25. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα26. Ελεώνας Βοιωτίας27. Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας28. Drive through στην Εθνικής Αμύνης, Δράμα29. Κ.Υ. Ορεστιάδας30. Λαϊκή Αγορά Αλεξανδρούπολης31. Κτελ Αλεξανδρούπολης32. Ιατρείο Βαθύ Αυλίδας, Εύβοια33. Πλατεία Δημαρχείου Ψαχνών, Εύβοια34. ΟΑΕΔ Καρπενησίου35. Κοινότητα Ορθονιές, Ζάκυνθος36. Κοινότητα Κερι, Ζάκυνθος37. Λιμάνι Ζακύνθου38. Κεντρική Πλατεία Πύργου, Ηλεία39. Κεντρική Πλατεία Ζαχάρως, Ηλεία40. Συνεδριακό Κέντρο Αμαλιάδας, Ηλεία41. Κοινοτικό Κατάστημα 'Ανθωνα, Ηλεία42. Νησί Αλεξάνδρειας, Ημαθία43. Μονόσπιτα Νάουσας44. Μέση Βέροιας45. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο46. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο47. Παναγιά Θάσου48. Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα49. Αρχοντικό Πυρσινέλλας, Ιωάννινα50. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα51. Δημαρχείο Μηλιωτάδων, Ιωάννινα52. Χρυσούπολη, Καβάλα53. Παράδεισος Νέστου, Καβάλα54. Κοκκινόχρωμα, Καβάλας55. Πέραμος, Καβάλα56. Κεντρικό Λιμένας Καλύμνου57. Super Market Δήμητρα, Λέρος58. Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας59. Κεντρική Πλατεία Σοφάδων60. Καλλίθηρο Καρδίτσας61. Drive through στη Λ. Κύκνων, Καστοριά62. Drive through στο 'Αργος Ορεστικό63. Μαυροχώρι Καστοριάς64. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας65. Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας66. Πλατεία Νίκης, Κοζάνη67. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου68. Πεζόδρομος Κλεισθένους, Κιάτο, Κορινθίας69. Πλατεία ΟΣΕ, Λουτράκι Κορινθίας70. Επαρχείο, Κως71. ΚΑΠΗ Σπάρτης72. Κεντρική Πλατεία Λάρισας73. Νίκαια Λάρισας74. Γόννοι Λάρισας75. Πλατεία Μαρίνου Αντύπα/Αβέρωφ, Λάρισα76. Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Λάρισα77. Φαλάνη, Λάρισα78. Αίθουσα Δημαρχείου Τζερμιάδο, Δήμος Οροπεδίου, Λασίθι79. Καρδαμούτσα, Δήμος Οροπεδίου, Λασίθι80. Αγορά Λευκάδας81. Πολιτιστικό Κέντρο Μούδρου, Λήμνος82. Περιφέρεια Μαγνησίας83. Κτελ Βόλου84. Πλατεία Ευαγγελίστριας, Βόλος85. Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, 08:30-15:3086. Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας, 08:30-15:3087. Κοινοτική Αγορά Καλαμάτας88. Στάδιο Φ. Αμοιρίδης, Ξάνθη89. Πλατεία Νάουσας, Πάρος90. Δημαρχείο Γιαννιτσών, Πέλλα91. Καταραχτακια Έδεσσας92. Μελίσσι Πέλλας93. Πλατεία Δημαρχείου Κατερίνης94. Drive through στην Καρίτσα, Πιερία95. Λιτόχωρο Πιερίας96. Drive through στην Ανδρομάχη Πιερίας97. Γ.Ν. Πρέβεζας98. Πλατεία Αγίου Γεωργίου, Καλλιθέα, Ρέθυμνο99. Πλατεία Ηρώων, Αρχάγγελος, Ρόδος100. Κ.Υ. Καρλοβάσου101. Γ.Ν. Σάμου102. Super Market Σκλαβενίτης Πυθαγορείου, Σάμος103. Παλαιά Κοινότητα 'Αγιο Πνεύμα, Σέρρες104. 'Ανω Ποροια Σερρών105. Drive through στην Παπαδιαμάντη, Σκιάθος106. Πλατεία Διάβας, Τρίκαλα107. Drive through στα Τρίκαλα108. Πάρκο Κουρδούμ Τζαμί, Τρίκαλα109. Δημαρχείο Τρικάλων110. Πλατεία Βουβής Τρικάλων111. Πλατεία Ζάρκο Φαρκαδόνας, Τρίκαλα112. Κεντρική Πλατεία Τρικάλων113. Drive through στην οδό Φιλίας 10, Λαμία114. Λαϊκή Αγορά Σταυρού, Λαμία115. Πλατεία Υπάτης, Φθιώτιδα116. Πλατεία Παυλιανής, Φθιώτιδα117. Λαιμός Πρεσπών, Φλώρινα118. Πνευματικό Κέντρο 'Αμφισσας119. Αρναία Χαλκιδικής120. Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική121. Πλατεία 1866, Χανιά122. Πλατεία Βουνακίου, Χίος