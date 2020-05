Κορωνοϊός – Βρετανία: Τα παιδιά ενδεχομένως δεν μεταδίδουν τον ιό – Η ανοσία μπορεί να μην έχει διάρκεια

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Προκαταρκτικά στοιχεία που δείχνουν ότιδιαθέτουν κορυφαίοι βρετανοί επιδημιολόγοι. Ωστόσο τα κακά νέα, που ανακοίνωσαν στηείναι ότιΟι ανακοινώσεις των επιδημιολόγων έρχονται σε μια περίοδο που Ευρώπη και ΗΠΑ προσπαθούν να άρουν τα μέτρα περιορισμού και να προχωρήσουν στη σΤην ίδια ώρα, σε πολλές χώρες γίνεται συζήτηση για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία.Σύμφωνα με τις ενδείξεις,δήλωσε η δρ Rosalind Eggo, μέλος των επιστημονικών επιτροπών που συμβουλεύουν την βρετανική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της επιδημίας Covid-19.«Θεωρούμε ότι», δήλωσε η επιδημιολόγος του London School of Hygiene & Tropical Medicine.μέλος του SAGE (Scientific Advisory Group for Emergencies του Ηνωμένου Βασιλείου/Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή Εκτάκτων Καταστάσεων), δήλωσε στην επιστημονική επιτροπή της Βουλής των Λόρδων ότι ε«Είναι ασύνηθες τα παιδιά να μην παίζουν σημαντικό ρόλο στην μετάδοση, διότι στους περισσότερους αναπνευστικούς ιούς και βακτήρια διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο, αλλά σε αυτόν (τον ιό) δεν φαίνεται να ισχύει», είπε ο Edmunds, καθηγητής στο London School of Hygiene & Tropical Medicine.«Υπάρχει-πράγμα που είναι εντυπωσιακό», δήλωσε ο βρετανός καθηγητής.Πρόσθεσε όμως ότι υπάρχουν πιθανά κακά νέα, ότι η