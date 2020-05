Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Διαρκώς ανανεούμενα στοιχεία δείχνουν ότι οι παθήσεις που σχετίζονται με την παχυσαρκία φαίνεται νατην πορεία της λοίμωξης από, σύμφωνα με την Επίκουρη Καθηγήτρια(Πρύτανης ΕΚΠΑ).Σύμφωνα με τους ίδιους, σε χώρες με υψηλό επιπολασμό παχυσαρκίας υπάρχειΣε αυτό το πλαίσιο, οι Cyrielle Caussy και συνεργάτες προσπάθησαν να καθορίσουν τον επιπολασμό της παχυσαρκίας (δείκτης μάζας σώματος μεγαλύτερο ή ίσο του 30 kg/m2) μεταξύ των βαρέως πασχόντων νοσηλευόμενων με COVID-19 (Prevalence of obesity among adult inpatients with COVID-19 in France The Lancet Diabetes & Endocrinology May 18, 2020).Στις 27 Μαρτίου 2020, 340 ασθενείς νοσηλευόντουσαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λυών με σοβαρή νόσο COVID-19. 85 (25%) από τους 340 ασθενείς είχαν, ενώ ο επιπολασμός της παχυσαρκίας στο γαλλικό ενήλικο πληθυσμό το 2014 είχε υπολογιστεί στοΛαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και το φύλο, ο επιπολασμός της παχυσαρκίας ήταν 1,35 φορές υψηλότερος σε ασθενείς με σοβαρή νόσο COVID-19 σε σχέση με το γαλλικό μέσο όρο. Ομοίως, μεταξύ των νοσηλευόμενων ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας, ο επιπολασμός της παχυσαρκίας ήταν 1,89 φορές υψηλότερος συγκριτικά με το γαλλικό γενικό πληθυσμό λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και το φύλο.Στην πολυμεταβλητή ανάλυση, ο επιπολασμός της παχυσαρκίας(σχεδόν διπλάσιος) στους ασθενείς με κρίσιμη νόσο COVID-19 συγκριτικά με τους υπόλοιπους. Ο επιπολασμός της παχυσαρκίας ήταν υψηλότερος σε ασθενείς με κρίσιμη νόσο COVID-19 από ό, τι σε νοσηλευόμενους ασθενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη άλλους παράγοντες όπως η ηλικία και το φύλο, η πιθανότητα σοβαρής νόσου COVID-19 ήταν μεγαλύτερη σε παχύσαρκους ασθενείς σε σχέση με τους υπόλοιπους.Η συγκεκριμένη μελέτη έχει βεβαίως και κάποιους περιορισμούς ως προς την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Επιπλέον συγχυτικοί παράγοντες μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα ευρήματα όπωςΕπιπρόσθετα, μεγαλύτερη διάρκεια παρακολούθησης των ασθενών της μελέτης είναιώστε να καθοριστεί η επίδραση της παχυσαρκίας και σε άλλους παράγοντες όπως η συνολική διάρκεια της νοσηλείας και η επιβίωση.Δεδομένης της «διπλής επιδημίας» της λοίμωξης COVID-19 και τηςστις αναπτυγμένες χώρες, τα ευρήματα της παραπάνω μελέτης είναι πολύ σημαντικά και έχουν ειδικό ενδιαφέρον για τη δημόσια υγεία. Αυτά τα ευρήματα μπορούν να βοηθήσουν τους κλινικούς γιατρούς να εντοπίσουν με ακρίβεια συγκεκριμένους πληθυσμούς με υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσου, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των προστατευτικών μέτρων, στοχευμένους ορολογικούς ελέγχους και εξειδικευμένη σύσταση εμβολιασμού για άτομα με παχυσαρκία μόλις τα εμβόλια γίνουν διαθέσιμα.