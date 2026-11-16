Πρόεδρος εργαζομένων ΣΕΠΕ: Μετά το φραστικό επεισόδιο με την Κωνσταντοπούλου, η επιθεωρήτρια ήταν ξαπλωμένη στον καναπέ σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση
Πρόεδρος εργαζομένων ΣΕΠΕ: Μετά το φραστικό επεισόδιο με την Κωνσταντοπούλου, η επιθεωρήτρια ήταν ξαπλωμένη στον καναπέ σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση
Ο Ιωάννης Μιχάλας ήταν από τους πρώτους που μπήκαν στο γραφείο μετά τη συνάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την προϊσταμένη της επιθεώρησης εργασίας
Τη δική του μαρτυρία για το επεισόδιο με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και την προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας, έδωσε ο πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας (ΣΕΠΕ), Ιωάννης Μιχάλας.
Μιλώντας στο MEGA για ό,τι συνέβη πριν η συνάδελφός του να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, ο κ. Μιχάλας περιέγραψε ότι την είχε δει πριν και μετά τη συνάντηση με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και την πρώην εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας που την έχει καταγγείλει.
«Αρχικά την είδα σε ήρεμη κατάσταση περιμένοντας τις δύο πλευρές» είπε ο κ. Μιχάλας ο οποίος έτυχε να βρίσκεται στο κτήριο της οδού Πατησίων όπου συνέβη το επεισόδιο «για να μοιράσουμε φυλλάδια ενόψει της απεργίας της ΑΔΕΔΥ στις 25 Νοεμβρίου».
«Όταν ήρθαν και οι δύο πλευρές, εμείς συνεχίσαμε τη συνδικαλιστική μας δράση. Φύγαμε από τα γραφεία του 2ου ορόφου και πήγαμε στο ισόγειο. Δεν πέρασε πάνω μισή ώρα και μας φώναξαν γιατί μας είπαν ότι η συνάδελφος ένιωσε αδιαθεσία και να καλέσουμε γιατρό» συνέχισε την περιγραφή του ο κ. Μιχάλας.
Όπως είπε «μπήκα στον χώρο, άνοιξα την πόρτα και αντίκρισα μια εικόνα τελείως διαφορετική. Η συνάδελφος δεν ήταν σε καλή κατάσταση, ήταν ξαπλωμένη στον καναπέ σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Από ό,τι έμαθα προκλήθηκε από έντονο φραστικό επεισόδιο».
Διευκρίνισε, τέλος, ότι «ο σύλλογός μας δεν ανήκει σε κανένα πολιτικό κόμμα και δεν θα καθοδηγείται από κάποιο κόμμα αν και όλοι έχουμε τις πολιτικές μας πεποιθήσεις».
Μιλώντας στο MEGA για ό,τι συνέβη πριν η συνάδελφός του να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, ο κ. Μιχάλας περιέγραψε ότι την είχε δει πριν και μετά τη συνάντηση με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και την πρώην εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας που την έχει καταγγείλει.
«Αρχικά την είδα σε ήρεμη κατάσταση περιμένοντας τις δύο πλευρές» είπε ο κ. Μιχάλας ο οποίος έτυχε να βρίσκεται στο κτήριο της οδού Πατησίων όπου συνέβη το επεισόδιο «για να μοιράσουμε φυλλάδια ενόψει της απεργίας της ΑΔΕΔΥ στις 25 Νοεμβρίου».
«Όταν ήρθαν και οι δύο πλευρές, εμείς συνεχίσαμε τη συνδικαλιστική μας δράση. Φύγαμε από τα γραφεία του 2ου ορόφου και πήγαμε στο ισόγειο. Δεν πέρασε πάνω μισή ώρα και μας φώναξαν γιατί μας είπαν ότι η συνάδελφος ένιωσε αδιαθεσία και να καλέσουμε γιατρό» συνέχισε την περιγραφή του ο κ. Μιχάλας.
Όπως είπε «μπήκα στον χώρο, άνοιξα την πόρτα και αντίκρισα μια εικόνα τελείως διαφορετική. Η συνάδελφος δεν ήταν σε καλή κατάσταση, ήταν ξαπλωμένη στον καναπέ σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Από ό,τι έμαθα προκλήθηκε από έντονο φραστικό επεισόδιο».
Διευκρίνισε, τέλος, ότι «ο σύλλογός μας δεν ανήκει σε κανένα πολιτικό κόμμα και δεν θα καθοδηγείται από κάποιο κόμμα αν και όλοι έχουμε τις πολιτικές μας πεποιθήσεις».
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