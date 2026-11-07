Επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου: «Ζει από θαύμα, μου είπε ότι δεν θέλει να ξαναπάει», λέει η μητέρα του φοιτητή που του πέταξαν μολότοφ

«Έβγαλε μόνος του το φούτερ και κυλίστηκε κάτω για να σβήσει τη φωτιά - ποιος πήρε τον πυροσβεστήρα, δεν το θυμάται» τόνισε, μεταξύ άλλων, η μητέρα του φοιτητή - Τα αίτια της συμπλοκής διερευνώνται