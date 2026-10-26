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Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί των εμπλεκόμενων στις υποθέσεις Pizza Fan και «Χωριάτικο» από την Αρχή για το Ξέπλυμα
Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί των εμπλεκόμενων στις υποθέσεις Pizza Fan και «Χωριάτικο» από την Αρχή για το Ξέπλυμα
Η εντολή δέσμευσης καταλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, λογαριασμούς και τραπεζικές θυρίδες που διαθέτουν κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται ως εμπλεκόμενοι
Ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα του βρώμικου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης προχώρησε σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στις δύο μεγάλες υποθέσεις φορολογικής απάτης που αποκαλύφθηκαν τις τελευταίες μέρες.
Ειδικότερα, η εντολή δέσμευσης καταλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, λογαριασμούς και τραπεζικές θυρίδες που διαθέτουν κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με την Pizza Fan, όσο και στην υπόθεση με επίκεντρο τα αρτοποιεία «Χωριάτικο».
Ωστόσο, ο κ. Βουρλίωτης από την εντολή δέσμευσης εξαιρεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας του προσωπικού ώστε να μην τεθούν σε διακινδύνευση οι απαιτήσεις των εργαζομένων .
Την ίδια εντολή έδωσε ο κ. Βουρλιώτης και για του λογαριασμούς των τραπεζών που αφορούν την μισθοδοσία των εργαζομένων στη αλυσίδα των Φούρνων Χωριάτικο, με σκοπό να προστατευθούν και σε αυτήν την περίπτωση οι εργαζόμενοι που βρίσκονται οι οποίοι δεν έχουν ευθύνη.
Ειδικότερα, η εντολή δέσμευσης καταλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, λογαριασμούς και τραπεζικές θυρίδες που διαθέτουν κατηγορούμενοι οι οποίοι φέρονται ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση με την Pizza Fan, όσο και στην υπόθεση με επίκεντρο τα αρτοποιεία «Χωριάτικο».
Ωστόσο, ο κ. Βουρλίωτης από την εντολή δέσμευσης εξαιρεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας του προσωπικού ώστε να μην τεθούν σε διακινδύνευση οι απαιτήσεις των εργαζομένων .
Την ίδια εντολή έδωσε ο κ. Βουρλιώτης και για του λογαριασμούς των τραπεζών που αφορούν την μισθοδοσία των εργαζομένων στη αλυσίδα των Φούρνων Χωριάτικο, με σκοπό να προστατευθούν και σε αυτήν την περίπτωση οι εργαζόμενοι που βρίσκονται οι οποίοι δεν έχουν ευθύνη.
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