Έπεσε μεγάλο δέντρο κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου, δείτε βίντεο από το σημείο
ΕΛΛΑΔΑ
Μέγαρο Μαξίμου Πτώση δέντρου

Έπεσε μεγάλο δέντρο κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου, δείτε βίντεο από το σημείο

Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του δήμου Αθηναίων

Έπεσε μεγάλο δέντρο κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου, δείτε βίντεο από το σημείο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Κλειστή ήταν από τις πέντε τα ξημερώματα η Ηρώδου Αττικού, καθώς περίπου τριάντα μέτρα πριν το Μέγαρο Μαξίμου (από την πλευρά του Ζαππείου) έπεσε ένα μεγάλο δέντρο.

Από τύχη, το περιστατικό έγινε ξημέρωμα, την ώρα που δεν περπατούσαν τουρίστες ή πολίτες στο πολυσύχναστο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μουριά, η οποία έπεσε πάνω στο κάγκελο. Στο σημείο από την πρώτη στιγμή επιχείρησε δύναμη της Πυροσβεστικής και του Δήμου Αθηναίων.

Δείτε βίντεο από το σημείο:


Ο δρόμος είχε κλέισει από το ύψος της Μουρούζη.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης