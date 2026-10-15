Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Έπεσε μεγάλο δέντρο κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου, δείτε βίντεο από το σημείο
Έπεσε μεγάλο δέντρο κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου, δείτε βίντεο από το σημείο
Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του δήμου Αθηναίων
Κλειστή ήταν από τις πέντε τα ξημερώματα η Ηρώδου Αττικού, καθώς περίπου τριάντα μέτρα πριν το Μέγαρο Μαξίμου (από την πλευρά του Ζαππείου) έπεσε ένα μεγάλο δέντρο.
Από τύχη, το περιστατικό έγινε ξημέρωμα, την ώρα που δεν περπατούσαν τουρίστες ή πολίτες στο πολυσύχναστο σημείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μουριά, η οποία έπεσε πάνω στο κάγκελο. Στο σημείο από την πρώτη στιγμή επιχείρησε δύναμη της Πυροσβεστικής και του Δήμου Αθηναίων.
Ο δρόμος είχε κλέισει από το ύψος της Μουρούζη.
Από τύχη, το περιστατικό έγινε ξημέρωμα, την ώρα που δεν περπατούσαν τουρίστες ή πολίτες στο πολυσύχναστο σημείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μουριά, η οποία έπεσε πάνω στο κάγκελο. Στο σημείο από την πρώτη στιγμή επιχείρησε δύναμη της Πυροσβεστικής και του Δήμου Αθηναίων.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Ο δρόμος είχε κλέισει από το ύψος της Μουρούζη.
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