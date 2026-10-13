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Νέα αναβολή στη δίκη του οδηγού που εισέβαλε σε ταβέρνα με το ΙΧ στη Θεσσαλονίκη, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Αυτοκίνητο Αυτόφωρο Ταβέρνα

Νέα αναβολή στη δίκη του οδηγού που εισέβαλε σε ταβέρνα με το ΙΧ στη Θεσσαλονίκη, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης λόγω απουσίας κάποιων μαρτύρων

Νέα αναβολή στη δίκη του οδηγού που εισέβαλε σε ταβέρνα με το ΙΧ στη Θεσσαλονίκη, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικό όρο
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Υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα αφέθηκε ελεύθερος από το Αυτόφωρο ο οδηγός που «εισέβαλε» με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, ανέβαλε εκ νέου την εκδίκαση της υπόθεσης - αυτή τη φορά λόγω απουσίας κάποιων μαρτύρων (είχε προηγηθεί αναβολή μετά από αίτημα του κατηγορούμενου).

Παράλληλα, με την άρση της κράτησης, το Δικαστήριο αποφάσισε να του επιβάλει τον παραπάνω περιοριστικό όρο μέχρι τη δίκη που προσδιορίστηκε για την επόμενη εβδομάδα.

Εις βάρος του η εισαγγελέας είχε απαγγείλει δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1.10 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο αλβανικής καταγωγής άντρας κατέληξε στο εσωτερικό της ταβέρνας, παρασύροντας τραπέζια και θαμώνες. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα και χρειάστηκε να μεταφερθούν για την παροχή των πρώτων βοηθειών σε νοσοκομείο.

Καθοριστικό ρόλο στην ανακοπή της πορείας του οχήματος φέρεται να «έπαιξαν» οι ζαρντινιέρες που βρίσκονταν περιμετρικά του καταστήματος, σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων.

Δείτε το βίντεο:


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Ο οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλ, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα αλκοόλ στον οργανισμό του υπερέβαιναν το επιτρεπόμενο όριο. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο διαδοχικές μετρήσεις με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα έδειξαν 0,77 και 0,74 mg/l.
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