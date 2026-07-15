Χαλκιδική: 40χρονος τραυματίστηκε από σανίδα που χειριζόταν ανήλικος, συνελήφθη ο πατέρας του αγοριού

Ένας 40χρονος άνδρας από τη Σερβία τραυματίστηκε χθες το απόγευμα, την ώρα που βρισκόταν μέσα στη θάλασσα στην περιοχή του Πολύχρονου στη Χαλκιδική, από μία σανίδα (hyperfly), την οποία χειριζόταν ένας ανήλικος από τη Σερβία.
Σύμφωνα με το Thestival, η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε από την Άμεση Δράση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό και άμεσα στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής μετέβησαν στην περιοχή και ο 40χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για παροχή πρώτων βοηθειών.
Από το Β΄ Λιμενικό τμήμα Νέων Μουδανιών που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθη ο 50χρονος πατέρας του ανήλικου για παράβαση του άρθρου 360 του Π.Κ. (παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου).
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