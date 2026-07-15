Χαλκιδική: 40χρονος τραυματίστηκε από σανίδα που χειριζόταν ανήλικος, συνελήφθη ο πατέρας του αγοριού
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Ανήλικος ΕΚΑΒ

Χαλκιδική: 40χρονος τραυματίστηκε από σανίδα που χειριζόταν ανήλικος, συνελήφθη ο πατέρας του αγοριού

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για παροχή πρώτων βοηθειών

Χαλκιδική: 40χρονος τραυματίστηκε από σανίδα που χειριζόταν ανήλικος, συνελήφθη ο πατέρας του αγοριού
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας 40χρονος άνδρας από τη Σερβία τραυματίστηκε χθες το απόγευμα, την ώρα που βρισκόταν μέσα στη θάλασσα στην περιοχή του Πολύχρονου στη Χαλκιδική, από μία σανίδα (hyperfly), την οποία χειριζόταν ένας ανήλικος από τη Σερβία.

Σύμφωνα με το Thestival, η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε από την Άμεση Δράση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό και άμεσα στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής μετέβησαν στην περιοχή και ο 40χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής για παροχή πρώτων βοηθειών.

Από το Β΄ Λιμενικό τμήμα Νέων Μουδανιών που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθη ο 50χρονος πατέρας του ανήλικου για παράβαση του άρθρου 360 του Π.Κ. (παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου).
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.

Ο Παναθηναϊκός και η Superbet παρουσίασαν τη νέα εποχή του Τριφυλλιού

Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης