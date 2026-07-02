Δώδεκα νεκροί και 668 τραυματίες σε 579 τροχαία τον Ιούνιο στην Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαία Νεκροί τραυματίες Αττική

Δώδεκα νεκροί και 668 τραυματίες σε 579 τροχαία τον Ιούνιο στην Αττική

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν 36.803 παραβάσεις από τις οποίες 269 σε βαθμό πλημμελήματος

Δώδεκα νεκροί και 668 τραυματίες σε 579 τροχαία τον Ιούνιο στην Αττική
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Δώδεκα άτομα έχασαν τη ζωή τους και 668 τραυματίστηκαν (8 σοβαρά, 660 ελαφρά) σε 579 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, που σημειώθηκαν τον Ιούνιο, στην περιοχή της Αττικής.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχαία Αττικής, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας βεβαιώθηκαν 36.803 παραβάσεις από τις οποίες 269 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

* 1.103 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 58 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

* 1.038 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

* 286 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

* 773 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

Κλείσιμο
* 2.029 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

* 2.797 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

* 61 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.
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