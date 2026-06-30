Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δημιουργεί το πρώτο εθνικό σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης των δασών

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Κυριάκο Αναστασιάδη, η επιστημονική ομάδα και εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων τον ενημέρωσαν για την πορεία του προγράμματος Sat4Forest, το οποίο βρίσκεται πλέον στην τελική του φάση και έχει ήδη αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα τόσο σε ερευνητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο.Επίσης, συζητήθηκε η προοπτική νέας χρηματοδότησης, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων προϊόντων και την επέκταση των λειτουργιών τους, με σκοπό τη σημαντική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες, ενισχύοντας έτσι τον αντίκτυπο και τη μακροπρόθεσμη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο επιστημονικός υπεύθυνος του SAT4FOREST, Διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης, Καθηγητής Ιωάννης Γήτας, ο Επικ. Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Δημήτριος Σταυρακούδης και εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων.Το έργο SAT4FOREST υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος μικροδορυφόρων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.