Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κερατέα στην περιοχή Χάρακας
ΕΛΛΑΔΑ
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Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κερατέα στην περιοχή Χάρακας

Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή πυροσβεστικές δυνάμεις - Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κερατέα στην περιοχή Χάρακας
4 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Χάρακας στην Κερατέα.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε χαμηλή βλάστηση.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και κατάφεραν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να τη θέσουν άμεσα υπό έλεγχο.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

4 ΣΧΟΛΙΑ

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