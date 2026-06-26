Στα χέρια της ΕΛΑΣ διακινητές ναρκωτικών στην Αττική, δείτε που έκρυβαν τα ναρκωτικά

Έγινε ταυτόχρονη αστυνομική επιχείρηση σε Πόρτο Ράφτη και Χαλάνδρι οδήγησε στη σύλληψη δύο ατόμων





Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει ομάδα με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με στόχο τη διακίνηση ναρκωτικών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.















Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν:



* 222,5 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης

Κλείσιμο

* μικροποσότητα κοκαΐνης

* 7.470 ευρώ σε μετρητά



Παράλληλα, κατασχέθηκε και ένα δίκυκλο όχημα, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιούνταν για την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.



Στην εξάρθρωση συμμορίας και στην σύλληψη δύο ατόμων ηλικίας 38 και 45 ετών που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής προχώρησαν οι αστυνομικοί σε συντονισμένες επιχειρήσεις σε Πόρτο Ράφτη και Χαλάνδρι.Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει ομάδα με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με στόχο τη διακίνηση ναρκωτικών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η συμμορία είχε ιεραρχική δομή, με τον 38χρονο να φέρεται ως επικεφαλής. Ο ρόλος του, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περιλάμβανε την προμήθεια των ναρκωτικών ουσιών από συνεργό-προμηθευτή, τη διανομή τους στα υπόλοιπα μέλη και την είσπραξη των εσόδων.Κατά τις έρευνες που έγιναν στα σπίτια των κατηγορουμένων βρέθηκαν ναρκωτικά επιμελώς κρυμμένα σε κουτιά και ντουλάπια.Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν:* 222,5 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης* 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας* μικροποσότητα κοκαΐνης* 7.470 ευρώ σε μετρητάΠαράλληλα, κατασχέθηκε και ένα δίκυκλο όχημα, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιούνταν για την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.





Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.