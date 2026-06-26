Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Οδηγός έχασε τον έλεγχο του φορτηγού επειδή τον τσίμπησε έντομο και έπεσε πάνω σε αποθήκες στα Λεχαινά
Οδηγός έχασε τον έλεγχο του φορτηγού επειδή τον τσίμπησε έντομο και έπεσε πάνω σε αποθήκες στα Λεχαινά
Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και δύο αποθήκες καταστράφηκαν όταν φορτηγό εξετράπη της πορείας του
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:00 το πρωί της Παρασκευής στα Λεχαινά, στον δρόμο που οδηγεί προς τους Αγίους Θεοδώρους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα και να ισοπεδωθούν δύο αποθήκες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός ενός φορτηγού, στο οποίο επέβαινε και ο ανήλικος γιος του, φέρεται να δέχθηκε τσίμπημα από έντομο, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος. Το φορτηγό εξετράπη της πορείας του, βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε μέσα σε οικόπεδα.
Κατά την ανεξέλεγκτη πορεία του παρέσυρε μάντρες και διέλυσε δύο κτίρια – αποθήκες που βρίσκονταν στο σημείο. Από τύχη, το όχημα δεν προσέκρουσε στα γειτονικά σπίτια. Οι κάτοικοι της περιοχής, ακούγοντας τον ισχυρό θόρυβο της σύγκρουσης, βγήκαν έντρομοι από τις κατοικίες τους για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.
Όπως μεταδίδει το ilialive.gr, ο ανήλικος γιος του οδηγού κατάφερε να βγει μόνος του από το φορτηγό, ωστόσο ο οδηγός εγκλωβίστηκε στην καμπίνα του οχήματος.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών, με επικεφαλής τον διοικητή Αντιπύραρχο Θεόδωρο Λεβέντη, οι οποίοι χρησιμοποίησαν διασωστική σειρά προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον τραυματία.
Αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό του, ο οδηγός παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο ανήλικος, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός ενός φορτηγού, στο οποίο επέβαινε και ο ανήλικος γιος του, φέρεται να δέχθηκε τσίμπημα από έντομο, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος. Το φορτηγό εξετράπη της πορείας του, βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε μέσα σε οικόπεδα.
Κατά την ανεξέλεγκτη πορεία του παρέσυρε μάντρες και διέλυσε δύο κτίρια – αποθήκες που βρίσκονταν στο σημείο. Από τύχη, το όχημα δεν προσέκρουσε στα γειτονικά σπίτια. Οι κάτοικοι της περιοχής, ακούγοντας τον ισχυρό θόρυβο της σύγκρουσης, βγήκαν έντρομοι από τις κατοικίες τους για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.
Όπως μεταδίδει το ilialive.gr, ο ανήλικος γιος του οδηγού κατάφερε να βγει μόνος του από το φορτηγό, ωστόσο ο οδηγός εγκλωβίστηκε στην καμπίνα του οχήματος.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών, με επικεφαλής τον διοικητή Αντιπύραρχο Θεόδωρο Λεβέντη, οι οποίοι χρησιμοποίησαν διασωστική σειρά προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον τραυματία.
Αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό του, ο οδηγός παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο ανήλικος, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.
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