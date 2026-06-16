Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Το 1+1 KFC του efood που φέρνει όλη την παρέα στον αγώνα
Το 1+1 KFC του efood που φέρνει όλη την παρέα στον αγώνα
Και πολλές ακόμα 1+1 προσφορές που κάνουν κάθε παραγγελία ακόμα πιο απολαυστική.
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Υπάρχουν δύο πράγματα που δεν λείπουν ποτέ από έναν μεγάλο αγώνα: η παρέα και το καλό φαγητό. Γιατί όσο κι αν η συζήτηση ξεκινά από το σκορ, στο τέλος όλοι καταλήγουν να ρωτούν το ίδιο: «Τι θα παραγγείλουμε;»
Αυτόν τον μήνα, το efood έχει την απάντηση με το 1+1 KFC που είναι φτιαγμένο για να κεράσεις όλη την ομάδα. Με το 1+1 KFC Bucket στα 19,90€, το τραπέζι γεμίζει με 4 COB, 6 Strips, 8 Hot Wings, 10 Nuggets και 2 large fries, για να μη μείνει κανείς παραπονεμένος.
Τραγανό κοτόπουλο, αγαπημένες KFC γεύσεις και αρκετές μπουκιές για να συνοδεύσουν κάθε φάση του αγώνα, από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο λεπτό. Είτε βλέπετε το ματς στο σπίτι, είτε απλώς ψάχνετε μια αφορμή να μαζευτεί η παρέα, αυτό είναι το combo που τα λύνει όλα.
Και αν θέλεις ακόμη περισσότερες επιλογές, στο efood θα βρεις πολλές ακόμα 1+1 προσφορές που κάνουν κάθε παραγγελία ακόμα πιο απολαυστική.
Το μόνο που μένει να αποφασίσετε είναι ποιος θα προλάβει το τελευταίο Hot Wing.
Βρες το 1+1 KFC και πολλές ακόμα προσφορές στο efood.
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