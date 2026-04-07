Εκτάκτως το Μεγάλο Σάββατο με το ΘΕMA το υπέροχο μπεστ-σέλερ της JoAnn Ross «Το μεγάλο ψέμα»

Γιατί ο... διάβολος δεν φορά μόνο μία μάρκα. Τις φορά όλες -αρκεί να φέρει το χάος.Η JoAnn Ross, μία από τις πιο δημοφιλείς και επιτυχημένες συγγραφείς της γενιάς της, με τακτική παρουσία στον κατάλογο με τα ευπώλητα μυθιστορήματα των New York Times και με πωλήσεις εκατομμυρίων αντιτύπων σε περίπου 30 χώρες του κόσμου, υπογράφει ένα πολύ δυνατό μυθιστόρημα πάθους, μυστηρίου και αλλεπάλληλων ανατροπών. Κεντρικός χαρακτήρας στο «Μεγάλο ψέμα» είναι η Αλεξάνδρα Λάιονς, μια νεαρή, ελκυστική Αμερικανίδα, η οποία κατορθώνει να διεισδύσει -και να κυριαρχήσει- στον αδυσώπητο κόσμο της υψηλής ραπτικής. Αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή μιας συγκλονιστικής ιστορίας, ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αμερική, ανάμεσα στη μόδακαι το φλογερό ερωτικό πάθος.Στα πρώτα της βήματα, η Αλεξάνδρα Λάιονς κινδύνευε να μείνει, κυριολεκτικά στο δρόμο: Βρισκόταν στο Παρίσι, κυνηγώντας το όνειρό της, να προσληφθεί ως σχεδιάστρια σε έναν μεγάλο οίκο haut couture. Τότε που, όπως χαρακτηριστικά γράφει η JoAnn Ross «η Άλεξ αρνήθηκε να σκεφτεί πως κόντευαν να της τελειώσουν όλα της τα χρήματα, ύστερα από τόσους μήνες χωρίς δουλειά, που ζούσε απ' τις οικονομίες της. Η νυχτερινή της δουλειά, σερβιτόρα σ' ένα μπαρ του Μονπαρνάς, μετά βίας της έδινε αρκετά για να πληρώνει το νοίκι της. Είχε όμως όλο το πρωινό στη διάθεσή της για να ψάχνει για δουλειά στους οίκους μόδας και παρ' όλο που ποτέ της δεν είχε καιρό να κοιμηθεί αρκετά, η Άλεξ αυτό το θεωρούσε πολύ μικρό τίμημα για την ευκαιρία να πραγματοποιήσει τα όνειρά της. Ίσιωσε τους ώμους της, όρθωσε το κορμί της και, με το θάρρος που τη χαρακτήριζε, μπήκε στο κατάστημα του ειδώλου της». Με την τόλμη και το ταλέντο της, η Αλεξάνδρα θα διαγράψει μια ιλιγγιώδη πορεία προς την κορυφή. Ωστόσο, ένα σκάνδαλο θα στοιχειώσει τη θεαματική, απροσδόκητη επιτυχία της. Μια πανίσχυρη γυναίκα είχε βαλθεί να αποδείξει ότι η Αλεξάνδρα δεν ήταν αυτή που ισχυριζόταν, ότι το παρελθόν της ήταν γεμάτο τρομερά μυστικά που έφταναν ως την απαγωγή και το φόνο. Κι ότι ολόκληρη η ζωή της μέχρι τώρα δεν ήταν παρά ένα μεγάλο ψέμα.Το Μεγάλο Σάββατο το εξαιρετικό μυθιστόρημα «Το μεγάλο ψέμα» της JoAnn Ross είναι στο ΘΕΜΑ.