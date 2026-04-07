Τέσσερις μήνες από την εξαφάνιση του γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στην Κρήτη: Ελπίζω το παιδί μου να είναι ζωντανό, λέει η μητέρα του
Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση, έχουν εξετάσει όλες τις αναφορές από κατοίκους των Χανίων που ισχυρίζονταν ότι είχαν δει τον αγνοούμενο γιατρό σε διαφορετικές περιοχές, χωρίς όμως αποτέλεσμα για την εύρεση του 33χρονου
Τέσσερις μήνες έχουν περάσει από την εξαφάνιση του Αλέξη Τσικόπουλου, όταν τα ίχνη του χάθηκαν μυστηριωδώς στην Κρήτη τον Δεκέμβριο του 2025, αφήνοντας τους γονείς του βυθισμένους στην αγωνία. Η υπόθεση εξακολουθεί να παραμένει ένα σκοτεινό παζλ με τις έρευνες να μην έχουν αποδώσει καρπούς και τα ερωτήματα να πυκνώνουν αντί να λιγοστεύουν.
Στο επίκεντρο αυτής της αινιγματικής εξαφάνισης βρίσκονται οι γονείς του που αρνούνται να εγκαταλείψουν την ελπίδα. Με τη δύναμη της πίστης συνεχίζουν να περιμένουν ένα θαύμα, ένα σημάδι ζωής που θα δώσει τέλος στην αβεβαιότητα και θα φωτίσει την αλήθεια πίσω από την εξαφάνιση του παιδιού τους.
Ήταν Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025. Ο Αλέξης Τσικόπουλος, γιατρός στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, τηλεφώνησε στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη. Του είπε ότι δεν ήταν καλά και ζήτησε να έρθει στο Ηράκλειο. Το τηλέφωνο έκλεισε. Ήταν η τελευταία φορά που επικοινώνησε με την οικογένειά του. Ο Αλέξης πήρε το αυτοκίνητο και έφυγε. Το αυτοκίνητό εντοπίστηκε με βλάβη σε χωριό του Αποκόρωνα. Ο Αλέξης όμως, μέχρι και σήμερα δεν έχει εντοπιστεί. Έχουν ήδη συμπληρωθεί τέσσερις μήνες από τότε που ο 33χρονος έδωσε το τελευταίο σημάδι ζωής.
Οι γονείς του αγωνιούν όσο οι έρευνες δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. «Δεν χάνουμε την ελπίδα μας, συνεχίζουμε να ψάχνουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε. Παραμένω στα Χανιά μέχρι να βρω το παιδί μου. Ο Αλέξης είναι ευαίσθητο παιδί, έξοχος γιατρός και βοηθούσε τους πάντες. Τον ψάχνω παντού και ο κόσμος συμπαραστέκεται στην αγωνία μας και μας βοηθά. Ελπίζω το παιδί μου να είναι ζωντανό». Αυτά ήταν τα λόγια της μητέρας του 33χρονου που από την πρώτη στιγμή είχε μιλήσει στο protothema.gr, με την ελπίδα να βρει ένα σημάδι από το παιδί της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης, αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια ένα προσωπικό ζήτημα, ενώ ακολουθούσε και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως το τελευταίο διάστημα είχε διακόψει.
Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση, έχουν εξετάσει όλες τις αναφορές από κατοίκους των Χανίων που ισχυρίζονταν ότι είχαν δει τον αγνοούμενο γιατρό σε διαφορετικές περιοχές, χωρίς όμως αποτέλεσμα για την εύρεση του 33χρονου.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όποιον έχει δει ή γνωρίζει κάτι περισσότερο για την τύχη του παιδιού τους, να επικοινωνήσει με την Αστυνομία. Υπενθυμίζεται ότι για τον 33χρονο είχε εκδοθεί και Silver Alert-Γραμμή Ζωής 1065.
