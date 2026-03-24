Σε αποθήκη εκκλησίας ήταν η φωτιά επί της Λιοσίων, δείτε φωτογραφίες
Σε αποθήκη εκκλησίας ήταν η φωτιά επί της Λιοσίων, δείτε φωτογραφίες
Η ένταση της φωτιάς προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της σκεπής του χώρου
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης, για πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη ναού Παλαιοημερολογιτών επί της Λιοσίων, στην περιοχή των Τριών Γεφυρών.
Η ένταση της φωτιάς προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της σκεπής του χώρου, ενώ η Τροχαία προέβη σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά στην εκκλησία που ανήκει στον Δήμο Αθηναίων έσβησε μετά την επιχείρηση 11 πυροσβεστών με 4 οχήματα.
Δείτε φωτογραφίες:
Η ένταση της φωτιάς προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της σκεπής του χώρου, ενώ η Τροχαία προέβη σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά στην εκκλησία που ανήκει στον Δήμο Αθηναίων έσβησε μετά την επιχείρηση 11 πυροσβεστών με 4 οχήματα.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο συνάθροισης κοινού (εκκλησία) σε περιοχή του δήμου Αθηναίων. Επιχείρησαν 11 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 24, 2026
